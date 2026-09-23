Debut album realease & premiere: The Descent of Inanna
THE DESCENT OF INANNA
Albumslipp og urpremiere · 30. oktober · Sofienberg kirke
Etter flere år med lytting, komponering, innspilling og arbeid med en eldgammel myte, er vi klare til å åpne portene.
The Descent of Inanna er en konsertforestilling av komponist, lydkunstner og musiker Melissa Miel og scenekunstner og regissør Claudia Lucacel, inspirert av den over 4000 år gamle sumeriske myten om Inannas nedstigning til underverdenen. Urpremieren markerer også utgivelsen av Melissa Miels debutalbum, The Descent of Inanna.
Inanna — gudinnen for kjærlighet, fruktbarhet, makt og krig — stiger ned til underverdenen gjennom syv porter. Ved hver port blir noe tatt fra henne. Hva gjenstår når alt det kjente er tatt fra oss?
Den eldgamle myten blir en poetisk ramme for et samtidige verk om tap, overgivelse, transformasjon og tilbakekomst. I sentrum står to søstre: Inanna og Ereshkigal, dronningen av underverdenen. Gjennom musikk, lydkunst, bevegelse og fortelling utfolder møtet deres seg i det resonante rommet i Sofienberg kirke.
Musikken har vokst frem gjennom flere år med lydutforskning i Spro Gruve på Nesodden. Siden hun først møtte grotten i 2023, har Melissa Miel vendt tilbake gjennom ulike årstider for å utforske dens unike resonans gjennom klarinett, stemme, tromme og feltopptak. Grotten ble både et musikalsk laboratorium og et sted for dyp lytting, der lyd, stillhet og rom gradvis formet verket.
De syv komposisjonene i The Descent of Inanna speiler Inannas ferd gjennom de syv portene — en gradvis nedstigning fra Det store ovenfor til Det store nedenfor, en reise mot transformasjon og tilbakekomst.
Opptakene fra grotten, miksingen og masteringen er gjort av den anerkjente polske lydkunstneren og feltopptakeren Marcin Dymiter.
Albumet former forestillingens lydlige univers og vekker myten om Inanna til live.
MEDVIRKENDE
Melissa Miel
Claudia Lucacel
Medvirkende kor: The Witnesses
KUNSTNERISK TEAM
Konsept: Melissa Miel & Claudia Lucacel
Komposisjon og musikk: Melissa Miel
Regi: Claudia Lucacel
Feltopptak i Spro Gruve, miksing og mastering: Marcin Dymiter
Album produsert og utgitt: Melissa Miel
THE WITNESSES
Til urpremieren danner The Witnesses et medvirkende, intergenerasjonelt kvinnekor i The Descent of Inanna. Koret består av kvinner fra 16 år og oppover og samler unge deltakere og profesjonelle kvinnelige utøvere fra ulike generasjoner.
BILLETTER
Ordinær: 300 NOK
Student / honnør: 250 NOK
Under 24 år: gratis
Aldergrense: 16 år
Dørene åpner 15 minutter før forestillingen.
Varighet: cirka 1,5 time uten pause.
Fotografering og lydopptak under forestillingen er ikke tillatt.
Produsert av Anima Kultur Arena i samarbeid med Sofienbergsprosjektet.