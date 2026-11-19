NyNorsk Messingkvintett har skapt et helt særegent uttrykk gjennom å kombinere samtidsmusikk med scenekunst og litteratur, og ble for sin innsats for norsk samtidsmusikk tildelt prisen dom Årets utøver 2021 av Norsk Kompoistforening.

BLÅS I JULA – et sorgmuntert juleshow skrevet av Knut Nærum, fremført av sangeren Frank Havrøy og NyNorsk Messingkvintett

Musikk: Agnes Ida Pettersen og Bjørn Morten Christophersen

Regi: Marius Kolbenstvedt

Frank sliter med jula. For ham er den bare stress og sure plikter, ståk og dårlig smak. Han syns ikke jorden er deilig nok til at det kan synges, og han hater «Tre nøtter til Askepott».

Jula nærmer seg med stormskritt! Frank biter tenna sammen og gjør sitt beste for å være med på greiene, men går for langt og pådrar seg dype julearr på sin sjel.

Kan han likevel, til slutt, finne glede i jula? Klart han kan. Dette er tross alt en juleforestilling.