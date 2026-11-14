BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – er et nasjonalt tverrfaglig produksjonssenter for kunst og ny teknologi.

Mediekunstner og forsker Juan Duarte Regino avslutter arbeidsoppholdet ved BEK med Atmospheric Listening, en forelesningsperformance som utforsker hvordan vær, resonans og lytting kan gi oss økologisk kunnskap.

Fredag, 20. november, kl. 18.00 (Klokkeslett kan endres)

BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje

Gratis inngang

Kvelden samler arbeidene han har utviklet under oppholdet i Bergen. Han viser en kompakt versjon av Augury: Divinatory Interfaces, en installasjon for å observere og lytte til værdata fra nåtid, fortid og fremtid. Publikum får tilgang til dataene gjennom værinstrumenter og et obsidianspeil: det såkalte «røykespeilet» som tidligere ble brukt til spådomskunst. Programmet kompletteres av en kortfilm fra besøket hans ved Bjerknessenteret for klimaforskning, tekstet med utdrag fra forskningen hans, og en liveframføring av vindinstrumentet Resonant Wind på BEKs terrasse.

Performanceforestillingen varer i omtrent én time og kombinerer modulærsynthesizer med andre instrumenter. Etterpå inviteres publikum til en uformell samling med kunstneren og gjester han har jobbet med under arbeidsoppholdet.

Juan Carlos Duarte Regino

Juan Duarte er kunstner og forsker. Et sentralt utgangspunkt for praksisen hans er forholdet mellom atmosfæren, lytting og det å stemme seg inn på omgivelsene. Han har bakgrunn innen New Media, Design & Production og audiovisuell kommunikasjon. Det siste tiåret har han utviklet en kunstnerisk praksis som har blitt presentert ved anerkjente arrangementer og visningssteder internasjonalt.

I arbeidet sitt søker han å utfordre konvensjonelle og instrumentelle forståelser av forholdet mellom natur og teknologi. I stedet utforsker han tradisjonell og urfolksbasert kunnskap i dialog med økologiske perspektiver på vær og atmosfæriske systemer, og undersøker hvordan naturlige krefter kan tre frem og få en aktiv rolle.

Forskningen hans undersøker det symbiotiske forholdet mellom natur og teknologi gjennom miljølyd. Arbeidene hans fungerer som artefakter som resonnerer med atmosfæriske energier. Gjennom praksisen sin utvikler Duarte Regino ulike teknologier for å stemme seg inn på naturen. På denne måten undersøker han nye former for kunstnerisk uttrykk og åpner for en dypere forståelse av omgivelsene våre og det komplekse samspillet mellom natur og teknologi.

BEK Nordic & Baltic Residency

BEK Nordic & Baltic Residency er et tre måneders produksjons- og forskningsprogram som inviterer to kunstnere eller kunstnerkollektiver til å utvikle nye kunstprosjekter eller kunstnerisk forskning i skjæringspunktet mellom samtidskunst, teknologi og samfunnskritikk. Programmet gir kunstnere tid og rom til å utvikle og fordype praksisen sin gjennom forskning og produksjon i et kreativt og støttende miljø.

BEK har mottatt støtte fra Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture til etableringen av BEK Nordic & Baltic Residency.

Tilgjengelighet

BEKs lokaler er dessverre ikke tilgjengelige for rullestolbrukere. Send oss en e-post på bek@bek.no om du bruker rullestol, så vil vi gjøre vårt beste for å finne en løsning som ivaretar dine behov. Våre toaletter er for alle kjønn. Servicehunder er velkomne i våre lokaler. Det er også mulighet for å trekke seg tilbake om man trenger å ha det stille.

Bilder: Mo Museum. Foto: Domas Rimeika. 2026.