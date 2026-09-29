Acousmonium – Presentasjon, konsert og boklansering med INA grm

Om arrangøren

INA grm (Groupe de Recherches Musicales) er en musikalsk forskningsgruppe ved det franske nasjonale audiovisuelle instituttet (INA). Siden etableringen i 1958 har gruppen spilt en sentral rolle i utviklingen av elektroakustisk og akusmatisk musikk. Gjennom flere tiår har GRM arbeidet med forskning, komposisjon, produksjon og presentasjon av elektronisk musikk, og har vært sentral i utviklingen og videreføringen av Acousmonium-tradisjonen.

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – er et nasjonalt tverrfaglig produksjonssenter for kunst og ny teknologi. Vi utvikler, produserer og formidler prosjekter i skjæringspunktet mellom samtidskunst, teknologi, vitenskap og samfunnskritikk. Vi oppsøker, utvikler og tilbyr spisskompetanse i kjerneområdet kunst og ny teknologi gjennom workshoper og kurs, arbeidsopphold og rådgiving til kunstnere og organisasjoner. Gjennom kunstprosjekter utforsker vi også teoretiske, etiske og politiske aspekter ved teknologiutvikling.