Acousmonium – Presentasjon, konsert og boklansering med INA grm
Bli med på lanseringen av Acousmonium Handbook, etterfulgt av en offentlig presentasjon av det midlertidige acousmoniumet og en konsert med INA grm-teamet. Hør historiske verk komponert for acousmoniumet, og opplev hvordan lyd kan flyttes, formes og romliggjøres gjennom et orkester av høyttalere.
Fredag 2. oktober
18:00 – Dørene åpner
19:00–20:00 – Offentlig presentasjon av acousmonium
20:00–20:30 – Boklansering
21:00 – Konsert
Sted: DUI – Den uferdige institusjonen
Damsgårdsveien 229
Gratis og åpent for alle.
Kvelden gir en introduksjon til acousmoniumet som både lydsystem og kunstnerisk praksis, der plasseringen av høyttalerne, rommets akustikk og lydens bevegelse blir en del av lytteopplevelsen.
Konsertprogrammet består av et utvalg korte verk fra arkivet:
Philippe Carson — Turmac
Bernard Parmegiani — La Roue Ferris
Ève Aboulkheir — Medea(s) – Tskaltubo
François J. Bonnet — Étude spectrale
Beatriz Ferreyra — L’Orviétan
François Bayle — L’Infini du bruit