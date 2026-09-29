INAgrm Concert LIVE Electronic au CentQuatre Paris

Acousmonium – Presentasjon, konsert og boklansering med INA grm

Når

02.10.2026 kl. 18:00

Prisinfo

Gratis

Billetter
Om arrangøren

INA grm (Groupe de Recherches Musicales) er en musikalsk forskningsgruppe ved det franske nasjonale audiovisuelle instituttet (INA). Siden etableringen i 1958 har gruppen spilt en sentral rolle i utviklingen av elektroakustisk og akusmatisk musikk. Gjennom flere tiår har GRM arbeidet med forskning, komposisjon, produksjon og presentasjon av elektronisk musikk, og har vært sentral i utviklingen og videreføringen av Acousmonium-tradisjonen.

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – er et nasjonalt tverrfaglig produksjonssenter for kunst og ny teknologi. Vi utvikler, produserer og formidler prosjekter i skjæringspunktet mellom samtidskunst, teknologi, vitenskap og samfunnskritikk. Vi oppsøker, utvikler og tilbyr spisskompetanse i kjerneområdet kunst og ny teknologi gjennom workshoper og kurs, arbeidsopphold og rådgiving til kunstnere og organisasjoner. Gjennom kunstprosjekter utforsker vi også teoretiske, etiske og politiske aspekter ved teknologiutvikling.

Fylke

Vestland

Bli med på lanseringen av Acousmonium Handbook, etterfulgt av en offentlig presentasjon av det midlertidige acousmoniumet og en konsert med INA grm-teamet. Hør historiske verk komponert for acousmoniumet, og opplev hvordan lyd kan flyttes, formes og romliggjøres gjennom et orkester av høyttalere.

Fredag 2. oktober
18:00 – Dørene åpner
19:00–20:00 – Offentlig presentasjon av acousmonium
20:00–20:30 – Boklansering
21:00 – Konsert

Sted: DUI – Den uferdige institusjonen
Damsgårdsveien 229
Gratis og åpent for alle.

Kvelden gir en introduksjon til acousmoniumet som både lydsystem og kunstnerisk praksis, der plasseringen av høyttalerne, rommets akustikk og lydens bevegelse blir en del av lytteopplevelsen.

Konsertprogrammet består av et utvalg korte verk fra arkivet:

Philippe Carson — Turmac
Bernard Parmegiani — La Roue Ferris
Ève Aboulkheir — Medea(s) – Tskaltubo
François J. Bonnet — Étude spectrale
Beatriz Ferreyra — L’Orviétan
François Bayle — L’Infini du bruit

Ledige stillinger

Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Vefsn kulturskole

Inspektør

Nordland | 06/10/2026
Kirkelig fellesråd i Bærum

Kantor/ Organist/ Kirkemusiker

Akershus | 04/10/2026
Musikk i Innlandet AS

Produsent

Innlandet | 30/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Se alle stillinger