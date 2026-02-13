Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon. Et vanlig år er det over 300 forestillinger og konserter i Operaen, med ca 370 000 besøkende, inkludert formidling. DNO&B er en mangfoldig arbeidsplass med vel 630 ansatte fra 40 nasjoner fordelt på 40 ulike yrkesgrupper.

Staff Director / Assisterende regissør

Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera & Ballett søker etter vikar for assisterende regissør. Stillingen inngår i en avdeling med tre andre regissører. Arbeidsomfanget spenner fra å assistere til å være ansvarlig regissør for gjenoppsetninger og konserter. Tiltredelse etter avtale, senest 1. september 2026 med varighet til 30. juni 2027, mulighet for forlengelse.

Sentrale oppgaver

Tilrettelegge og forberede prøveperiode

Utarbeide detaljerte prøveplaner i samråd med regissør

Bistå regissør gjennom hele prøveperioden

Dokumentere regien

Ivareta regissørens intensjoner under forestilling og være forestillingsvakt

Ansvarlig for overtagelsesprøver og gjenoppsetning av produksjoner

Regi av konserter og semi-konsertante fremføringer

Regissere tildelte prosjekter fra operasjefen

Kvalifikasjoner

Erfaring som regiassistent fra operaproduksjoner

Må selvstendig kunne gjenoppsette produksjoner

Relevant utdanning. Solid arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning

Erfaring fra formidlingsarbeid er en fordel

Notekyndig

Gode kommunikasjonsevner og stor arbeidskapasitet

Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper. Arbeidsspråket på Operaen er norsk.

Øvrige språkkunnskaper er en fordel, særlig tysk og italiensk

Vi kan tilby

En spennende jobb med selvstendige oppgaver

Et variert fagmiljø i et trivelig arbeidsmiljø

Pensjons- og gruppelivsforsikring

Gunstig ferieordning

Stillingen lønnes etter tariffavtalen mellom DNO&B – CREO/Fagforbundet/NTL//NITO

Informasjon

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til: Leder for regiavdelingen Gudrun Glette tlf: 47915416, e-post: gudrun.glette@operaen.no.

Perioder med helg- og kveldsarbeid må påregnes.

Den Norske Opera & Ballett ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett bakgrunn.

Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.