Publisert
13.02.2026
Frist

08/03/2026

Søknad leveresSøknadsskjema
Om virksomheten

Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon. Et vanlig år er det over 300 forestillinger og konserter i Operaen, med ca 370 000 besøkende, inkludert formidling. DNO&B er en mangfoldig arbeidsplass med vel 630 ansatte fra 40 nasjoner fordelt på 40 ulike yrkesgrupper.

Staff Director / Assisterende regissør

Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera & Ballett søker etter vikar for assisterende regissør. Stillingen inngår i en avdeling med tre andre regissører. Arbeidsomfanget spenner fra å assistere til å være ansvarlig regissør for gjenoppsetninger og konserter. Tiltredelse etter avtale, senest 1. september 2026 med varighet til 30. juni 2027, mulighet for forlengelse.

Sentrale oppgaver

  • Tilrettelegge og forberede prøveperiode
  • Utarbeide detaljerte prøveplaner i samråd med regissør
  • Bistå regissør gjennom hele prøveperioden
  • Dokumentere regien
  • Ivareta regissørens intensjoner under forestilling og være forestillingsvakt
  • Ansvarlig for overtagelsesprøver og gjenoppsetning av produksjoner
  • Regi av konserter og semi-konsertante fremføringer
  • Regissere tildelte prosjekter fra operasjefen

Kvalifikasjoner

  • Erfaring som regiassistent fra operaproduksjoner
  • Må selvstendig kunne gjenoppsette produksjoner
  • Relevant utdanning. Solid arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning
  • Erfaring fra formidlingsarbeid er en fordel
  • Notekyndig
  • Gode kommunikasjonsevner og stor arbeidskapasitet
  • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper. Arbeidsspråket på Operaen er norsk.
  • Øvrige språkkunnskaper er en fordel, særlig tysk og italiensk

Vi kan tilby

  • En spennende jobb med selvstendige oppgaver
  • Et variert fagmiljø i et trivelig arbeidsmiljø
  • Pensjons- og gruppelivsforsikring
  • Gunstig ferieordning
  • Stillingen lønnes etter tariffavtalen mellom DNO&B – CREO/Fagforbundet/NTL//NITO

Informasjon

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til: Leder for regiavdelingen Gudrun Glette tlf: 47915416, e-post: gudrun.glette@operaen.no.

Perioder med helg- og kveldsarbeid må påregnes.

Den Norske Opera & Ballett ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett bakgrunn.

Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.

