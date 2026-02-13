Staff Director / Assisterende regissør
Den Norske Opera & Ballett
Den Norske Opera & Ballett søker etter vikar for assisterende regissør. Stillingen inngår i en avdeling med tre andre regissører. Arbeidsomfanget spenner fra å assistere til å være ansvarlig regissør for gjenoppsetninger og konserter. Tiltredelse etter avtale, senest 1. september 2026 med varighet til 30. juni 2027, mulighet for forlengelse.
Sentrale oppgaver
- Tilrettelegge og forberede prøveperiode
- Utarbeide detaljerte prøveplaner i samråd med regissør
- Bistå regissør gjennom hele prøveperioden
- Dokumentere regien
- Ivareta regissørens intensjoner under forestilling og være forestillingsvakt
- Ansvarlig for overtagelsesprøver og gjenoppsetning av produksjoner
- Regi av konserter og semi-konsertante fremføringer
- Regissere tildelte prosjekter fra operasjefen
Kvalifikasjoner
- Erfaring som regiassistent fra operaproduksjoner
- Må selvstendig kunne gjenoppsette produksjoner
- Relevant utdanning. Solid arbeidserfaring kan veie opp for manglende utdanning
- Erfaring fra formidlingsarbeid er en fordel
- Notekyndig
- Gode kommunikasjonsevner og stor arbeidskapasitet
- Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper. Arbeidsspråket på Operaen er norsk.
- Øvrige språkkunnskaper er en fordel, særlig tysk og italiensk
Vi kan tilby
- En spennende jobb med selvstendige oppgaver
- Et variert fagmiljø i et trivelig arbeidsmiljø
- Pensjons- og gruppelivsforsikring
- Gunstig ferieordning
- Stillingen lønnes etter tariffavtalen mellom DNO&B – CREO/Fagforbundet/NTL//NITO
Informasjon
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til: Leder for regiavdelingen Gudrun Glette tlf: 47915416, e-post: gudrun.glette@operaen.no.
Perioder med helg- og kveldsarbeid må påregnes.
Den Norske Opera & Ballett ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett bakgrunn.
Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.