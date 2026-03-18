Produksjonssjef

18.03.2026

Om virksomheten

Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) er en av landets største kulturinstitusjoner, med en historie som strekker seg tilbake til 1909. TSO holder til i Olavshallen i Trondheim sentrum. TSO består av 85 faste musikere og 8 faste sangere i Trondheim Vokalensemble (TVE), Trondheim Symfoniske Operakor og et barnekor. 10 av våre strykere har kombinasjonsstillinger som innebærer 35 % tjeneste i kammerorkestret Trondheimsolistene. TSOs administrasjon har 20 ansatte.

TSO har en unik oppbygging med et symfoniorkester og operahus i samme organisasjon, med en felles administrasjon. TSO jobber med å skape en best mulig koordinering mellom orkester og opera, vokalensemblet og kor.

Vår strategi er tydelig knyttet til Nasjonaljubileet i 2030 – Musikk i 1000 år. Dette betyr at vi både presenterer unike produksjoner knyttet til Nasjonaljubileets tematiske satsinger og løfter den klassiske musikkarven, både på egen hånd og i samarbeid med andre.

TSO tilbyr et bredt spekter av konserter, inkludert symfonisk musikk, opera, og prosjekter for barn og unge. Vi samarbeider med anerkjente solister og dirigenter på høyt internasjonalt nivå. Målet er å nå ut med et bredt kunstnerisk program, til mange.

Vi er engasjert i samfunnsarbeid og talentutvikling, med vekt på mangfold og bærekraft. TSO har høye ambisjoner og ønsker å styrke vårt omdømme gjennom høy kvalitet i alle ledd og en tydelig kunstnerisk profil.