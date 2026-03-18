Produksjonssjef
Trondheim Symfoniorkester
Vil du være med å skape store konsert- og operaopplevelser?
Produksjonssjef – Trondheim Symfoniorkester & Opera
Vil du ha en nøkkelrolle i planlegging og gjennomføring av konserter og operaproduksjoner ved en av Norges største kulturinstitusjoner?
Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) produserer hovedsakelig orkesterkonserter, men gjennomfører også sceniske produksjoner, blant annet opera og halvsceniske produksjoner.
Vi søker en produksjonssjef som skal ha det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av våre produksjoner, og bidra til å videreutvikle produksjonsarbeidet i et orkester- og operamiljø. Stillingen er både strategisk og operativ og innebærer tett samarbeid med kunstnerisk planlegging, tekniske fagmiljøer og eksterne samarbeidspartnere.
Stillingen kan passe for kandidater med bakgrunn fra produksjonsledelse innen scenekunst eller større kulturproduksjoner, for eksempel fra opera, teater, festival eller konserthus.
Arbeidsspråket i organisasjonen er norsk, og kandidater som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må være villige til å lære seg norsk innen rimelig tid.
Produksjonssjef rapporterer til direktør og inngår i organisasjonens ledergruppe.
Om stillingen
Som produksjonssjef har du ansvar for produksjonsapparatet i TSO og for å sikre gode rammer for gjennomføring av orkester- og sceniske produksjoner. Rollen innebærer tett oppfølging av orkesterets produksjoner i det daglige, og kombinerer strategisk planlegging og ressursstyring med operativt arbeid i enkeltproduksjoner.
Ansvarsområder
Overordnet produksjonsansvar
- Planlegging og gjennomføring av TSOs produksjoner (konserter, opera og vokale produksjoner)
- Produksjonsfaglige vurderinger i planlegging av sesong og enkeltproduksjoner
- Sikre gode produksjonsprosesser på tvers av organisasjonen
Ledelse av produksjonsapparatet
- Personalansvar for produksjonsapparatet, inkludert orkesterregissører, podieinspisienter, produksjonskoordinator og notearkivar
- Faglig utvikling av produksjonsfunksjonene i organisasjonen
- Fordele produksjonsansvar i enkeltproduksjoner
Teknisk og digital infrastruktur
- Planlegge og koordinere tekniske løsninger i produksjonene
- Oppfølging av tekniske leverandører og tjenester
- Ansvar for drift og videreutvikling av organisasjonens produksjons- og planleggingsverktøy (bl.a. system for musikernes arbeidsplaner)
- Koordinering av tekniske løsninger knyttet til opptak, streaming og innspillinger
HMS og arbeidsmiljø
- Overordnet ansvar for HMS i produksjonsgjennomføringen
- Sikre gode arbeidsforhold på podiet for musikere og øvrig personell
- Gjennomføre risikovurderinger og vernerunder
Økonomi og ressursstyring
- Planlegging og oppfølging av produksjonsbudsjetter
- Sikre at produksjonene gjennomføres innenfor økonomiske rammer
- Samarbeid med kunstnerisk planlegging og øvrige fagressursene i organisasjonen
Turné og eksterne produksjoner
- Planlegge logistikk knyttet til turnévirksomhet
- Kontakt med eksterne produksjonssteder og samarbeidspartnere
Kvalifikasjoner
- Relevant høyere utdanning innen scenetekniske fag, produksjon, kulturledelse eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
- Erfaring fra planlegging og gjennomføring av sceniske produksjoner eller større kulturarrangementer
- Erfaring med prosjektarbeid og koordinering av komplekse produksjoner
- Erfaring med budsjettoppfølging og ressursstyring
- God forståelse for produksjonslogistikk og tekniske forhold i konsert- eller sceniske produksjoner
- Kunnskap til og erfaring med klassisk musikk, repertoar, orkestervirksomhet og sceniske produksjoner blir vektlagt.
Personlige egenskaper
Vi ser etter en leder som:
- har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- er strukturert og god på planlegging
- evner å se helheten i komplekse produksjoner
- er løsningsorientert og beslutningsdyktig
- trives med å kombinere strategisk arbeid og operativ produksjonsledelse
Vi tilbyr
- En sentral lederrolle i en av Norges største kulturinstitusjoner
- Et spennende og dynamisk arbeidsmiljø i et sterkt kunstnerisk miljø
- Varierte oppgaver og stor påvirkning på produksjonsarbeidet
- Lønn etter avtale
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Nyoppussede lokaler i Trondheim sentrum
Arbeidstiden er hovedsakelig på dagtid, men arbeid på kveld og i helg må også påregnes.
Trondheim Symfoniorkester & Opera ønsker å speile samfunnet og oppfordrer kvalifiserte kandidater som kan bidra til økt mangfold i organisasjonen til å søke.
Tiltredelse 1. august eller etter nærmere avtale.
Vi ber deg synliggjøre relevant erfaring med produksjon og arrangementer i CV-en din, og gjerne utdype dette i feltet for søknadstekst.
Søknadsfrist: 12.04.2026, men relevante søkere vil fortløpende bli vurdert.