Seminar: KULTUR, HUMANISME OG POLITIKK
Tid: 15. juni 2007 kl. 09.00 – 11.00 Sted: Auditoriet, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo
09.00 – 09.15
Grieg 07 ønsker velkommen
Styreleder Herman Friele
Direktør Ragna Sofie Grung Moe
09.15 – 09.20
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon,
Grieg-markeringens høye beskytter, åpner seminaret
09.20 – 09.40
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
09.40 – 10.00
Kulturminister Trond Giske
10.00 – 10.30
”Samtale om kunstmusikkens lekkasjer til verden”
Komponistene Henrik Hellstenius og Lars Petter Hagen
10.30 – 11.00
”Absolutt gehør? – utenrikspolitikkens kunst”
Professor Helge Rønning
Møteleder og musikalsk moderator: Ingrid Røynesdal
Begrenset antall plasser. Kun påmeldte deltakere har adgang.
Deltakere må innta plassene senest kl. 08.45
For hele programmet på Edvard Griegs fødselsdag 15. juni, se http://www.grieg07.no.