Vinnerne av Urørt

Petre har nå offentliggjort hvem de skal sende til By:larm i Tromsø 22. – 25. februar, Tromsø. De to utvalgte er Spoonfool fra Oslo og Tennis fra Bergen. Ballade gir deg her begrunnelsene, og lar deg få sjansen til å høre vinnerbidragene. Du kan også se den bortimot komplette oversikten over artister som skal opptre under By:larm.

Spoonfool ble valgt ut av Petres egne produsenter, mens Tennis vant kampen om publikums gunst.

I pressemeldingen fra Petre-sjef Nils Heldal heter det: «Spoonfool ble – i hard konkurranse med bl.a. Deflower, Delaware, Dosertanker(hva er det med D’er og bandnavn?) og Guttorm Kvastad – valgt ut av Petres musikkprodusenter. Til å være et uetablert band framstår de som usedvanlig komplette; bra låtmateriale, bra vokalist – og så kan de definitivt spille, noe et bra live-rykte også tyder på. Med mer tid i og utenfor studio til å utvikle soundet sitt kan de være klare for å ta det siste, stoore steget…”

Trioen lå syv uker på PeTres B-liste i høst med singelen ”Encounter”, samtidig som bandet gjennomførte fine konserter på bl.a. John Dee og SoWhat. Mer informasjon finner du på bandets egne hjemmesider.

Bergensbandet Tennis ble for første gang kjent for et større publikum for et par år siden, da de ble spilt daglig på Petre i flere uker med låta ”Go Cart”. I gratulasjonen fra Petre heter det at ”bandet spiller skranglepop i en brillefin gate hvor man tidligere har funnet navn som Dinosaur jr, Lemonheads og Teenage Fanclub i deres første fase. Skakk sjarm og fengende låter er Tennis sitt varemerke.” Selv har Tennis omtalt seg som følger: ”Under Zoom 2000 ble vi omtalt som et alternativt støypop band med masse sjarm og fine gitarer, med kjappe og catchy melodier. Vi har nå gjennomgått noen forandringer siden vi hadde en låt inne på b-lista sommeren 98, er seks gutter i 20 årsalderen, vanlig line up med to gitarer, vokal, bass, trommer og keyboard. Vi har base i Bergen, og vil satse hardt på å profilere seg selv fremover. Tennis planlegger en ny runde i studio over nyttår, og skal muligens gi ut en EP på egen label.”

Urørt-sidene skal være et utstillingsvindu for norske band uten platekontrakt, og inneholder både lydspor, omtaler og bilder. Lenken til Urørt-sidene finner du her, mens du kan høre Real Audio-låter av Spoonfool og Tennis henholdsvis her og her.

Blant de øvrige gruppene som så langt er bekreftet til årets by:larm-arrangement, finner vi 5:56, Alog, American Suitcase, Andyboy, Apollo/Definite, Badger, Boy, Brut Boogaloo, Cato Salsa Experience, Cinnamoon, Cloroform, Crowtown, Cumshots, Delaware, Diaz, Diversion Blue, Dosertanker, Drunk, Einherjer, El Caco, Englebarn, Farout Fishing, Floora, Furia, Gatas Parlament, Gorgeous, Gus Panser, Hangface, Hellride, Herrelaus Hund, Ian senior, Icon of Coil, I Hammer, Jane, Jane Kelly m/band, Jester, Julia Spacehead, Karen Jo Fields, Katthult, Keen, Kim Hjortøy, Kleencut, Lame Ducks, Little Andrew and The Blue Masters, Lorenzo, Los Plantronics, Madcap Laughs, Madcon, Magicka, Magnet, Magnetic Tapes, Monopot, Nikkeby Lufthavn, Opaque, Orango, Pawnshop, Peel, Peter Chrystalief, Popium, Preslex, Propeller People, Ram-Zet, Reverend Lovejoy, Risiko, Ronnie Jacobsen vs. Digitality, D´lay, Silver, Siri Brennhaug Band, Sister Sinister, Sondre, St. Thomas, TH3 3LV15 CHANN3L, The Beatbandits, The better men than you, The Cumshots, The Loch Ness Mouse, The Low freq. In stereo, The Nihilists, Thulsa Doom, toreBrumm, Tugboat, Tungtvann, Turdus Musicus, Tweeter Friendly Music, Vaiping, Vidar Vang, Wee, Whimsical og X:Machina.