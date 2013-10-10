Minneord om Kaare Ørnung

Pianisten Kaare Ørnung er gått bort. Han begynte som sanger i Olavsguttene og var ofte korets sjarmerende sopransolist. Deretter studerte han klaver dyptgående med Ivar Johnsen, Robert Riefling i Oslo og med Gottfred Boon i Stockholm. Dette munnet ut i en strålende Aula-debut i 1952.

Så fulgte ansettelse ved Klaverakademiet, 1959-73 ved Østlandets Musikk-Konservatorium, fra 1968 ved Statens Operaskole og ved Norges musikkhøgskole, da institusjonen ble startet i 1973.

Kaare Ørnung skaffet seg fort et toppnavn som akkompagnatør og kammermusiker og spilte med de beste, for eksempel holdt han tallrike konserter med Arve Tellefsen og fløytisten Ørnulf Gulbrandsen. Med sistnevnte hadde han braksuksess i Aulaen på 1960-tallet. I senere tid opptrådte han ofte sammen med sin kone sangerinnen Randi Eriksen Ørnung.

Som pedagog var han veldig inspirerende og fikk elevene til å øve med liv og lyst.

Kaare var et varmt menneske med et smil til alle og spurte alle om deres ve og vel.

Vi savner ham og minnes ham.

Bjørn Strandvold og Einar Steen-Nøkleberg