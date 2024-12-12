Årets utøver kåret av Norsk Komponistforening

Årets utøver «kombinerer et uovertruffent teknisk nivå på sitt instrument med en uredd og engasjert holdning til å åpne nye verdener av klanger», sier Maja S.K. Ratkje i juryens tale.

Norsk Komponistforening (NKF) avviklet sin førjulsfest sist lørdag, hvor de delte ut et par av sine årlige priser.

Malika Makouf Rasmussen ble tildelt NKFs likestillings- og inkluderingspris 2024 (se egen sak), mens cellist Amalie Stalheim ble hedret som «Årets utøver». Hun fikk overrakt prisen av kollega Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, leder i Musikkfaglig utvalg hos NKF.

Ratkje fremhevet Amalie Stalheims kvaliteter som utøver i sin tale, og sa blant annet:

«I sin internasjonale karriere bringer Amalie Stalheim med største selvfølgelighet frem nye verk av levende komponister på de store scenene parallelt med de store cellokonsertene fra det klassiske repertoaret. Hun har et brennende engasjement for den nye musikken, parallelt med at hun har etablert seg som en svært etterspurt solist med de fremste symfoniorkestrene og dirigentene i Norden. Hun har urfremført hele sju cellokonserter skrevet for henne av nålevende komponister. Stalheim kombinerer et uovertruffent teknisk nivå på sitt instrument med en uredd og engasjert holdning til å åpne nye verdener av klanger.»

I følge med pressemeldingen forteller NKF videre om Stalheims vei til der hun er i dag:

«Karrieren skjøt fart etter hun vant Det svenske Solistpris i 2018. I 2021 vant hun Den Norske Solistprisen. Stalheim har vært Sveriges Radio P2’s Artist in Residence 2018-2020.

Amalie Stalheim blir jevnlig invitert som solist med alle de fremste profesjonelle symfoniorkestrene i Norden, som Oslo filharmonien, Kungliga Filharmonikarna, Sveriges Radios Symfoniorkester, Oulu Symphony Orchestra, Island Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske orkester for å nevne noen. Samtidig vil vi trekke fram Stalheims like levende engasjement for mindre besetninger.

Hennes glød for den nye musikken har ført henne inn i samarbeid med noen av dagens fremste komponister, som for eksempel Missy Mazzoli, Kaija Saariaho, Anders Hillborg, Tebogo Monnakgotla, Britta Byström, Therese Ulvo Birkelund, Jostein Stalheim, Lasse Thoresen, Jo David Meyer Lysne og Knut Vaage …»

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Selv sier Stalheim at det henger høyt å bli tildelt denne prisen, og at den gir henne viktig motivasjon for videre arbeid med å bestille og fremføre nyskrevet musikk.

– Som solist med symfoniorkestre mener jeg at min viktigste oppgave er å skape en bro mellom det tradisjonelle og det nyskapende, ved å spille både nyere cellokonserter og verk fra eldre epoker. På denne måten ønsker jeg å løfte frem bredden i den klassiske musikken og formidle den et stort publikum, sier Stalheim, og legger til at hun har et sterkt engasjement for å fremme samarbeid mellom unge musikere og komponister i vår tid:

– For å bidra til dette har jeg startet mentorprogrammet Klassisk Link i samarbeid med Festspillene i Bergen. Gjennom dette programmet får unge musikere hvert år muligheten til å samarbeide med komponister og urfremføre deres verk. For meg er det avgjørende at ny musikk får møte sitt publikum – for det er først i møtet mellom musiker, komponist og lyttere at musikken virkelig får liv og mening.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.