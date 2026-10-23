Lars Ljosland er den nye sjefen for Kongsberg Jazzfestival

– Å få lede Kongsberg Jazzfestival er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har vært glad i denne festivalen i mange år. Nå får jeg muligheten til å bruke all min erfaring og entusiasme til å utvikle den videre.

Ljosland er et kjent navn i Kongsbergs kulturliv. Han har tidligere vært daglig leder ved EnergiMølla, vært del av styret i Kongsberg Jazzfestival og har siden 2022 ledet festivalens programkomité. Han har også erfaring fra Norske Kulturarrangører.

Gjennom mer enn 60 år har Kongsberg Jazzfestival etablert seg som en av Norges viktigste møteplasser for jazz og improvisert musikk. Ljosland ønsker å bygge videre på festivalens sterke tradisjoner, samtidig som han ser store muligheter for framtiden:

– Vi skal ta vare på det som gjør Kongsberg Jazzfestival unik, men vi skal heller ikke være redde for å utfordre oss selv. Vi skal både utfordre og begeistre publikum. Det er nettopp denne kombinasjonen som gjør festivalen så spesiell.

En sentral oppgave for den nye festivalsjefen blir å videreutvikle festivalens kunstneriske profil, styrke organisasjonen og skape et bærekraftig fundament for framtiden.

Festivalen er også en sentral del av Kongsbergs identitet og kulturliv, og for Ljosland er den lokale forankringen en av festivalens aller største styrker.

– Vi skal være en festival som hele Kongsberg er stolt av, samtidig som vi trekker musikere og publikum fra hele verden til byen vår.

– Jeg gleder meg aller mest til å gjøre dette sammen med alle de fantastiske menneskene som skaper festivalen. Dette er ikke et enmannsprosjekt, det er et stort fellesskap, sier den engasjerte, nye festivalsjefen.

Lars Ljosland tiltrer stillingen 1. februar 2027. Fram til da fortsetter Jan-Olav Styrvold som fungerende festivalsjef, opplyser Kongsberg Jazzfestival.