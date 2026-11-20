Med minoritetsperspektiver og kulturarven som speiler Norges mangfold i sentrum, arbeider Verdensfolk for å styrke tilhørighet, deltakelse og mangfold i kulturlivet.

Verdensfolk er en tverrfaglig kulturplattform og helårsarrangør i Oslo. Gjennom konserter, festivaler og andre møteplasser løfter Verdensfolk fram artister, tradisjonsbærere og kunst- og kulturuttrykk fra mer enn 70 kulturer. Verdensfolk står også bak festivalen Verdenskarneval.

Opplev Verdensjul i vakre Sofienberg kirke! En særegen julekonsert som samler musikk fra ulike kulturer og byr på en kveld fylt med varme, fellesskap og tilhørighet. 💫🎄

✨ Etter stor publikumsinteresse og en utsolgt førsteutgave vender etterlengtede Verdensjul tilbake! Denne gangen fyller vi vakre, historiske Sofienberg kirke med julemusikk fra ulike kulturer – og gir enda flere plass i julefellesskapet.❤️

Verdensjul – en julekonsert utenom det vanlige! 💫🎄

Artister med røtter i ulike deler av verden og Norge som hjem bringer sine juletradisjoner, språk og musikalske uttrykk til scenen og skaper en kveld som berører.

Verdensjul handler om musikk og mennesker. Om historier, røtter, lengsler og gleder som møtes i et rom fylt av lys og fellesskap. Publikum inviteres med på en musikalsk reise gjennom juletradisjoner fra ulike deler av verden, tolket av noen av Oslos særegne artiststemmer.

Julen feires på mange måter over hele kloden. Denne kvelden møtes ulike tradisjoner side om side, midt i hjertet av Oslo. Sammen skaper vi rom for nye opplevelser og kjenner på det som binder oss sammen i vintermørket.

Ta med noen du er glad i, og bli en del av en kveld som varmer i desemberkulden.

Vi gleder oss til å dele opplevelsen med deg! En juleopplevelse for flere ❤️

I julen betyr fellesskap ekstra mye. Vi ønsker at flere skal få oppleve en kveld fylt med musikk, varme og tilhørighet. Derfor tilbyr vi gratis inngang til:

*Barn og unge under 24 år. *Beboere på sykehjem og i omsorgsboliger. *Ledsagere med gyldig ledsagerbevis som følger en publikummer med billett.

For registrering av gratisbilletter, ta kontakt med oss på post@verdensfolk.no i forkant.

Mer informasjon om konserten og årets artister finnes via billettlenken!

🎄 Verdensjul 2026 arrangeres av Verdensfolk i samarbeid med Global Oslo Music og Sofienbergprosjektet.