Trekkspillkonsert på Sagene Kunstsmie

Trekkspilleren Håvard Svendsrud (52) er kjent som en av sin generasjons mest aktive musikere på sitt instrument. Etter endt utdannelse ved Barratt Due Musikkinstitutt i 1998 har han arbeidet som frilansmusiker, både som solist og i en rekke ulike samarbeid.

Sagene Kunstsmie har i over 20 år vært en viktig base for Svendsruds musikalske virksomhet. Her har han hatt øvingsstudio og vært en del av det kunstneriske miljøet. Han har holdt flere konserter der tidligere, senest en jubileumskonsert på sin egen 50-årsdag i 2024 som ble svært godt besøkt.

Vinteren 2025/2026 har Svendsrud gitt ut to soloplater med vidt forskjellige musikalske uttrykk. Albumet Classical Masters inneholder transkripsjoner av eldre klassisk musikk av blant andre Händel, Rameau og Scarlatti. På albumet Erindringer vender han blikket mot den norske trekkspilltradisjonen, med musikk av blant andre Toralf Tollefsen, Kåre Korneliussen og Harald Henschien.

Under konserten på Sagene Kunstsmie fremfører Svendsrud et utvalg fra begge disse utgivelsene. Resultatet blir et møte mellom barokkens eleganse og norsk trekkspillhistorie – eller med andre ord: Händel og Henschien på samme belg.

Konserten blir en intimopplevelse med tett kontakt mellom artist og publikum. Musikken bindes sammen av små historier og refleksjoner fra scenen, i et underholdende konsertkåseri.