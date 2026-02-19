The Phantoms spiller i bakgården på Folk

Stort band på liten scene! Drivende rytmer, blåsere, harmoni, vokal og kor med musikalske krumspring, overraskelser og variasjoner – oktetten The Phantoms spiller ska i sin opprinnelige form – inspirert av blant andre det legendariske jamaicanske bandet The Skatalites. På scenen er de et organisert kaos av innfall, musikalitet, energi og rytmer. Sjangeren ska gir først og fremst variasjon og låtene spenner fra swing, blues til reggae, hele tiden med en dyp, fyldig lokal og koring.

The Phantoms er en gjeng med beina godt planta i Oslo indre Øst og har sett litt av hvert i hovedstaden opp gjennom tidene, også på skråplanet og skyggesiden. Derfor ser de på seg selv som «The Messengers» av sin opparbeidete erfaring. All denne erfaringa kommer til uttrykk i albumene «The Phantoms are go!» (1996), «Live at Silvertone» (1998), «Oslo by Night» (2006), «Phantom Physics» (2011), «Their Legendary 4th» (2016) og «Twelve Labours» (2021).

Natt til 17. mai spiller de i Oslos feteste bakgård. The Phantoms are go!