SOS: Telemark Kammerorkester og Audun Sandvik

Telemark Kammerorkester (TKO) med kunstnerisk leder Per Kristian Skalstad og cellist Audun Sandvik kommer til Gamle Raadhus Scene med vakker og stemningsfull musikk for strykere. Konserten har to hovedverk: Tchaikovskys «Andante Cantabile» for cello og strykere, og en spennende ny cellokonsert av den norske komponisten Sverre Indris Joner skrevet for TKO og Audun Sandvik. Publikum får også servert musikk av Magnar Åm, Pachelbel og Bach.

Flott, vakker og spennende musikk for en mørk oktoberkveld!

Om utøverne

Audun Sandvik´s inderlige spill og lekne fremferd gjør ham til en ettertraktet solist, kammermusiker, orkestermusiker og cellopedagog. Han har vært solist med Oslo-Filharmonien, Bergen Filharmoniske Orkester, Kringkastingsorkesteret, Det Norske Kammerorkester, Stuttgart Kammer-orkester for å nevne noen, og deltar jevnlig på norske og internasjonale kammermusikk-festivaler.

Sverre Indris Joner er kjent som komponist, arrangør, orkesterleder, pianist, slagverker (og til tider forfatter, illustratør, skuespiller m.m.) Har stiftet og leder en rekke orkestre & band, de fleste med tilknytning til Latinamerika, som Hovedøen Social Club, Electrocutango, La Descarga, Tango for 3, La Gozadera m.fl. og har komponert og/eller arrangert hele repertoaret for disse prosjektene.

Han sier om det nye verket:

«Dette verket utforsker en abstrahert synsvinkel på elementer fra den afrikanske diaspora i Latin-Amerika, uten de strenge kravene til autentis-itet og sjangertroverdighet. I tillegg til min fordypning i en rekke latinamerikanske kulturer og nærmere 40 år som utøver og skapende innen disse sjangrene, har jeg alltid hatt en nysgjerrig og utforskende holdning til musikk, som gjør at jeg alltid leter etter nye måter å lage relevante, interessante og bevegende musikalske forløp og øyeblikk med mitt utgangspunkt. I dette verket har det i tillegg vært en drivende kraft å være ærlig og personlig. Jeg har ønsket å uttrykke et følelsesregister jeg har et ubevisst forhold til, som har sterk relasjon til min bakgrunn i å

overleve og ha en psykotisk mor. Noe som har blitt mere og mere maktpåliggende å gi en stemme og inkorporere i mitt kunstnerskap.»

Telemark Kammerorkester (TKO) er et profesjonelt strykeensemble som ble etablert i 1992. Orkesteret er prosjektbasert og knytter til seg musikere fra Osloregionen og Telemark, både fra frilansmiljøet og institusjons-orkestrene, avhengig av prosjektenes art. TKO tilstreber kunstnerisk kvalitet og vekst gjennom kreative produksjoner, og har jobbet målbevisst for å etablere seg som et av landets ledende orkestre.

Foto: Det Norske Kammerorkester

Billetter

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo. Forutsatt at det ikke er helt utsolgt kan billetter også kjøpes i døra fra 30 minutter før konserten.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30.

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

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