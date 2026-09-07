Skjermbilde 2024 09 16 kl. 22.33.30

Signe Førre Kvartett – «FAGERT» i Sandefjord

Når

19.09.2026 kl. 13:30

Prisinfo

Ordinær 262 kr / Medlemmer 162 kr / Unge under 21 år gratis

Billetter
Om arrangøren

SandefjordJazz

Fylke

Vestfold

Jazzkafe: SIGNE FØRRE KVARTETT
19. september kl. 13:30 på Kokeriet

Signe Førre Kvartett er et meget spennende band med musikere fra ulike sjanger-bakgrunner som spiller en blanding av jazz og folkemusikk fra ulike kulturer. Signe Førre er en særdeles dyktig komponist, bassist og vokalist som blander og behersker mange ulike musikktradisjoner og språk, noe som gir publikum en musikalsk reise fra blant annet Norge, via Serbia, Bulgaria, Nord-Makedonia, Bosnia-Hercegovina og Tyrkia..

Signe Førre er i ferd med å stake ut en veldig spennende musikalsk karriere og spiller på festivaler i Asia, Europa og i Norge fremover. Med på veien har hun fått med seg et flott band med etterspurte musikere som har bakgrunn fra en lang rekke med band/artister som Vamp, Ole Paus, Anne Grethe Preus, Real Ones, Bjørn Eidsvåg, Tindra, Tore Brunborg, Sigrid Moldestad, Karl Seglem, Nils Økland for å nevne noen veldig få.

Musikken på denne konserten er fra det kritikerroste debutalbumet FAGERT på Ta:lik Records.

Signe Førre – kontrabass, vokal
Torbjørn Økland – trompet, bouzouki, gitarer
Irene Tillung – trekkspill
Kåre Opheim – trommer, perkusjon

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Se alle stillinger