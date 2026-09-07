Signe Førre Kvartett – «FAGERT» i Mo i Rana

Signe Førre Kvartett er et meget spennende band med musikere fra ulike sjanger-bakgrunner som spiller en tilgjengelig blanding av jazz og folkemusikk fra ulike kulturer. Signe Førre er en særdeles dyktig komponist, bassist og vokalist som blander og behersker mange ulike musikktradisjoner og språk, noe som gir publikum en musikalsk reise fra blant annet Norge, via Serbia, Bulgaria, Makedonia, Bosnia og Tyrkia..

Signe Førre er i ferd med å stake ut en veldig spennende musikalsk karriere og spiller på festivaler i Asia, Europa og i Norge fremover. Med på veien har hun fått med seg et flott band med etterspurte musikere som har bakgrunn fra en lang rekke med band/artister som Vamp, Ole Paus, Anne Grethe Preus, Bjørn Eidsvåg, Tindra, Tore Brunborg, Helene Bøksle, Nils Økland for å nevne noen veldig få.

Signe Førre Kvartett består av:

Signe Førre – kontrabass, vokal

Torbjørn Økland – trompet, bouzouki, gitarer

Irene Tillung – trekkspill

Tore Jamne – trommer, perkusjon

Litt om musikerne:

Signe Førre debuterte som bandleder allerede som 19 åring under Vossa Jazz 2014 sammen med Elisabeth Lid Trøen på saksofon, Eivind Austad på piano og Håkon Mjåset Johansen på trommer. Hun har spilt konserter med flere kjente navn som Andy Sheppard, Marius Neset, Laura Jurd, Zoe Rahman, Dag Arnesen m.fl. Signe Førre har i tillegg sin egen jazztrio med Eivind Austad på piano og Håkon Mjåset Johansen på trommer. Signe Førre har også en tysk booking agent som er i gang med å planlegge konserter i Tyskland for henne og hennes band. Hun har spilt konserter i Norge fra Risør i sør til Vadsø i nord der hun spilte på Varangerfestivalen 2023 og på Hilmarfestivalen i Steinkjer 2024.

Torbjørn Økland er kanskje mest kjent som gitarist i Haugesunds-gruppen Vamp fra 1991 til 2014. De har vunnet flere Spellemannspriser, blant annet Årets Spellemann i 2006. Sammen med Paul Hansen og Carl Øyvind Apeland, begge tidligere Vamp- medlemmer, startet han i 2015 bandet Blest som gav ut sitt selvtitulerte debutalbum i 2017. Økland har blitt benyttet som musiker av en rekke kjente artister, blant annet Helene Bøksle, Grethe Svensen, Hanne Krogh, Elin Furubotn, Anne Grethe Preus, Anita Skorgan, Rein Alexander, Mikis Theodorakis, Arja Sajonma, Lillebjørn Nilsen, Bjørn Eidsvåg, Di Derre m.fl.

Irene Tillung har spilt konserter og turnéer i ulike land som Tyskland, USA, Storbritannia, Vietnam, Danmark, Georgia, Nederland på North Sea Jazz Festival, Estland på EBU Festivalen m.m Hun spiller i gruppen Tindra sammen med Åshild Vetrhus og Jorun Marie Kvernberg, har skrevet musikk til NRK-serien «EINAR» av Erling Borgen og til Kortfilmer vist NRK og på internasjonale filmfestivaler. Hun har egen duo med Tore Brunborg og har spilt med blant andre Ensamble Denada, Maria Schneider, Steinar Raknes, Ellen Brekken, Karl Seglem, Annbjørg Lien og Catriona McDonald m.fl. Hun har skrevet tingingsverk til Vossa Jazz 2020 «Irene Tillung med Ti på Taket» og til Førdefestivalen i 2021.

Tore Jamne har spilt med blant annet Vamp, Nils Petter Molvær, Trio De Janeiro, Leif Ove Andsnes, Nils Økland, Sigbjørn Apeland, Lars-Lillo Stenberg, Berit Opheim, Svein Olav Herstad samt deltatt på en rekke album der flere har vunnet Spellemannpriser.