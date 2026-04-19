Revolusjon og opprør – operakonsert med utdrag fra Andrea Chénier og Francesca da Rimini

REVOLUSJON OG OPPRØR

Teater Bislett 28. og 29. april 2026

Utdrag fra operaene Andrea Chénier (Umberto Giordano) og Francesca da Rimini (Riccardo Zandonai) – fra verismoens mest eksplosive kjærlighetsdramaer, med historier om revolusjon, maktkamp og forbudt kjærlighet.

Solister: Ivi Karnezi (sopran), Stian Økland (tenor), Patrick Egersborg (bass-baryton), Stefan Ibsen Zlatanos (piano)

Andrea Chénier av Umberto Giordano – (urpremiere 1896)

er et intenst kjærlighetsdrama lagt til den franske revolusjonens mest voldelige fase – en periode der politiske idealer, makt og hevn oppløser etablerte strukturer og personlige relasjoner.

Operaen følger poeten Andrea Chénier, som til tross for sin bakgrunn i aristokratiet tar avstand fra sosial urett. Han forelsker seg i Maddalena di Coigny, en ung adelskvinne hvis verden snart bryter sammen under revolusjonens fremmarsj. Samtidig bærer Carlo Gérard – tidligere tjener i hennes familie og nå revolusjonær leder – på både politiske ambisjoner og personlig begjær.

Når maktforholdene snus, bruker Gérard sin posisjon til å få Chénier arrestert og dømt. Maddalena appellerer til hans samvittighet. I møte med konsekvensene av egne handlinger konfronteres Gérard med revolusjonens moralske forfall og sin egen desillusjon. Spørsmålet blir om erkjennelsen kommer for sent.

Andrea Chénier er kjent for sitt ekspressive og dramatiske tonespråk innenfor verismo-tradisjonen. Selv om operaen sjelden settes opp i sin helhet i dag, og sist i Norge ved Den Norske Opera & Ballett i 1999, er flere av ariene og scenene fra operaen elsket av operapublikummet.

I denne konserten fremføres blant annet «Un dì all’azzurro spazio», «Nemico della patria», «La mamma morta» og finaleduetten «Vicino a te».

Francesca da Rimini av Riccardo Zandonai (urpremiere 1914) er et middelaldersk drama forankret i de norditalienske maktkampene mellom to rivaliserende fyrsteslekter. Francesca, datter av Polenta-familien, inngår et politisk ekteskap med Gianciotto Malatesta. For å sikre alliansen lar familien henne tro at hun skal gifte seg med hans yngre og mer tiltrekkende bror Paolo. Francesca og Paolo forelsker seg før bedraget avdekkes, og følelsene opphører ikke etter at hun innser at hun er gift med Gianciotto.

Paolo forsøker å distansere seg, men de to innleder etter hvert et hemmelig forhold. Gianciottos yngre bror, Malatestino, som selv begjærer Francesca, avslører affæren, motivert av av sjalusi og hevnlyst.

I et voldelig oppgjør dreper Gianciotto både Francesca og Paolo. Zandonais partitur befinner seg i et spenningsfelt mellom senitaliensk verismo og en mer raffinert, orkestralt orientert operastil. I motsetning til den mer direkte dramatikken hos komponister som Pietro Mascagni og Umberto Giordano, arbeider Zandonai med større symfonisk kontinuitet, detaljert orkesterfarge og harmonisk kompleksitet.

I Francesca da Rimini materialiseres dette i en mørk, erotisk klangverden der begjær, vold og fatalisme bygges opp over lange musikalske spenningsbuer. I konserten får vi se utdrag fra scenene til Francesca og Paolo, i denne operaen som aldri har blitt fremført i Norge.

Konserten er støttet av Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse.

MEDVIRKENDE:

Ivi Karnezi – sopran

Den gresk-norske sopranen Ivi Karnezi debuterte profesjonelt ved Opéra de Lyon i 2010, noe som førte til hennes første hovedrolle som Donna Anna i Don Giovanni ved Operafestivalen Gut Immling i Tyskland.

Senere ble hun ensemblemedlem ved Staatstheater Braunschweig, hvor hun gjorde sentrale rolledebuter, blant annet Elisabetta di Valois (Don Carlo), Vitellia (La clemenza di Tito), Mimì (La bohème), Micaela (Carmen), Hanna Glawari (Den glade enke) og Tatjana (Eugen Onegin).

I 2021 debuterte hun som Aida ved Den Jyske Opera og sang rollen igjen sommeren 2022 ved Staatstheater Braunschweigs Open Air-festival, og ved Theater Pforzheim høsten 2023. Høsten 2022 deltok hun i gallakonserter med Trondheim Symfoniorkester og gjestet Bergen Nasjonale Opera for første gang som Moren i Menottis Amahl og de tre vise menn, som hun også sang i 2024.

Våren 2024 sang hun Rosalinde i Flaggermusen i Bergen. I 2025 sang hun også rollen som Hulda av César Frank ved Opera Lillehammer, og ble nominert til Hedda-prisen for beste fremførelse av en rolle i musikkteater.

Stian Økland – tenor

Stian Økland fra Bergen er en svært allsidig musiker og sanger. Han er utdannet klassisk sanger/operasanger fra Griegakademiet og Wales International Academy of Voice under professor Dennis O’Neill og Nuccia Focile. Mellom 2017 og 2020 var han fast ansatt ved Trondheim Vokalensemble (TVE).

Som operasolist har han sunget roller som Rodolfo (La Boheme), Faust, Tamino (Tryllefløyten, og Don José (Carmen) i både inn- og utland.

Hans store, baritonale tenorstemme kan man og høre i bandet Seven Impale. Et internasjonalt anerkjent prog rock-band som Økland startet i 2010. Med tre kritikerroste studioalbum er bandet spådd en lysende fremtid i musikkens verden. Her spiller Økland i tillegg gitar, hans opprinnelige hovedinstrument. Han er óg tekstforfatter og komponist i bandet.

Patrick Egersborg – bass-baryton

Patrick Egersborg er en norsk bass-baryton, utdannet ved HfM Hanns Eisler i Berlin og Operahøgskolen i Oslo (KhiO), og har etter endt utdanning i 2014 vært aktiv som solist i hele Skandinavia.

Han har sunget roller som Silvio og Tonio (Pagliacci) samt Marco (Gianni Schicchi) ved Copenhagen Opera Festival og Opera Søholm. I 2023 debuterte han som Conte di Luna (Il trovatore) med Operaen i Kristiansund, og sang samme år Mr. Ford (Merry Wives of Windsor) ved The Grimeborn Festival i London. Han har også fremført roller i produksjoner ved Opera Østfold, RingsakerOperaen, Oslo Operafestival, Den Åbne Opera, Skeive Stemmer, og er en aktiv konsertsanger.

Patrick er også prosjektleder og sanger i Operakollektivet. I 2024 fremførte han soloforestillingen Is This It? ved Herning Opera Festival og Kulturmødet Mors.

Stefan Ibsen Zlatanos – pianist

Stefans allsidighet spenner fra klassisk, jazz, pop, samtidsmusikk og folkemusikk fra Hellas og Norge. Han spiller fast i inn- og utland med Alexander Rybak, og arbeider jevnlig med flere av Norges fremste operasangere og andre artister.

Som solist har han blant annet spilt med Trondheim Symfoniorkester og Follo Kammerorkester. Han er repetitør for Cæciliaforeningen og Oslo Domkor, og har både akkompagnert og dirigert flere barnekor. Videre har han vært kapellmester for Rudrevyen og Nissenrevyen, og skrevet musikk til mindre prosjekter.

Stefan har solistmaster i klaver fra Norges Musikkhøgskole under Liv Glaser og Einar Henning Smebye, med utveksling til Hanns Eisler Hochschule für Musik Berlin under Galina Hillenhagen Iwansowa. Han gir jevnlig sangtimer og undervisning i jazzpiano. Hans solo-album «Preludium» utkom på Bech&Shai høsten 2016.