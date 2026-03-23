Rachmaninov All-Night Vigil (Vespers)

Ordinær: 300,- Student/Publikung: 190,- Barn/ungdom under 15 år fri entré

Kammerkoret YMIR og Schola Cantorum fremfører et av verdenshistoriens største og mest orkestrale korverk, Sergej Rachmaninovs All-Night Vigil opus 37, også kalt Vespers.

Tenor solo: Per Kristian Ruud-Enggrav

Alt solo: Hedvig Haugerud

Hvil inn i en sen kveldskonsert med dette ufattelig vakre verket, sunget av to av Norges mest profilerte kor under sin felles dirigent, Tone Bianca Sparre Dahl.

Konserten synges også i Ris kirke i Oslo, søndag 19. april kl. 18.00.