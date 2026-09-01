Oslo Operafestival: Opera for barna – Hans og Grete

Bli med inn i eventyret om Hans og Grete, en av verdens mest kjente fortellinger – her som opera for hele familien!

Søsknene Hans og Grete går seg vill i skogen og oppdager et fantastisk hus fullt av søtsaker. Men huset tilhører Pepperkakeheksa, og snart skjønner de at de har havnet i trøbbel. Nå må de bruke både mot og kløkt for å overliste heksa og finne veien hjem igjen.

Più Project presenterer en 45 minutter lang familieforestilling basert på Engelbert Humperdincks originale opera. Produksjonen er spesielt utviklet for unge publikummere som kanskje opplever opera for aller første gang. Dialog og formidling er tilpasset målgruppen, samtidig som Humperdincks vakre og eventyrlige musikk står i sentrum.

Resultatet er en spennende, morsom og musikalsk forestilling som både underholder og vekker nysgjerrighet på klassisk musikk og opera.

Forestillingen varer ca. 45 minutter.

Passer best for barn fra 3 år og oppover.

Kunstnerisk team

Henrik Bøe Larsen, regissør

Kristoffer Wøien, oversettelse og bearbeiding, dirigent

Marte Rolfsen, produsent

Medvirkende

Grete: Eirin Rognerud, sopran

Hans: Christina Jønsi, mezzo-sopran

Faren: Filip Natanael Håkestad, baryton

Pepperkakeheksa: Filip Natanael Håkestad, baryton

Marina Kan Selvik, piano

Opera for barna er en konsertserie som er støttet av Kulturrådet.

Billetter

Kr 75,-

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo, men du kan også kjøpe billett fra 30 minutter før forestilingsstart.

Dersom det er utsolgt på TicketCo kan du ta kontakt på sms samme dag, da vi av og til får avbestillinger. Send sms til 95 23 24 01.

Det er mye som koster penger for tiden, så hvis det er noen familier som synes det er vanskelig å prioritere å gå på opera nå, send oss en mail til info@operatilfolket.no så har vi noen fribilletter på lur.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen.

Rett ved siden av Rådhusgata 30.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT». Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50 å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250 og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.