Oslo Operafestival: Opera & cocktails

Hva skjer når opera møter cocktail? Det har vi tenkt å finne ut!

Oslo Operafestival inviterer, i samarbeid med Ann Morgan Ayah fra Pick Your Pour, til en kveld der morsomme operaarier, glimt i øyet og skikkelig gode cocktails møtes i skjønn forening på Gamle Raadhus Scene.

Her blir det opera uten høye skuldre. Sangerne byr på arier med humor, temperament og store følelser, mens Ann sørger for noe godt i glasset som passer til stemningen.

Du trenger verken å kunne forskjellen på Verdi og Puccini eller vite hva som skal være i en perfekt cocktail. Det eneste du trenger å gjøre, er å komme, lene deg tilbake og bli med på moroa.

For opera kan være dramatisk, vakker og hjerteskjærende – men den kan også være skikkelig morsom.

Og med en god cocktail i hånden blir den neppe dårligere.

Skål – og velkommen til Opera & cocktail!

Medvirkende

Eva Langeland Gjerde, sopran

Tea Ban, mezzosopran

Mattis Holthe Møll Austrheim, baryton

Erlend Jåsund, bass-baryton

Dorina Komani, klaver

Stefan Ibsen Zlatanos, klaver

Ann Morgan Ayah, bartender

Billetter

OBS: Aldersgrense 20 år

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo.

Dersom det er utsolgt på TicketCo kan du ta kontakt på sms samme dag, da vi av og til får avbestillinger. Send sms til 95 23 24 01.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30. Vår dør er rød og har messinghåndtak.

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50 å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250 og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT».

Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no