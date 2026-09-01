Oslo Operafestival: Cavalleria Rusticana av Mascagni

Kjærlighet, sjalusi, svik og hevn står i sentrum når Oslo Operafestival presenterer Mascagnis Cavalleria rusticana. Et intenst siciliansk drama om sterke følelser og fatale valg – her i en nær og konsentrert versjon med sangere og klaver.

Cavalleria rusticana av Pietro Mascagni hadde urpremiere i Roma i 1890 og ble et av de store verkene innen den italienske verismen – operaer om virkelige mennesker, sterke følelser og dramatiske hendelser. Her er det ingen konger, guder eller eventyrfigurer. Det handler om mennesker, kjærlighet, utroskap, sjalusi og konsekvensene av handlingene våre.

Handlingen

Turiddu har tidligere vært kjæreste med Lola. Da han kommer hjem fra militærtjeneste, oppdager han at hun har giftet seg med Alfio. Turiddu innleder i stedet et forhold til Santuzza – men følelsene mellom ham og Lola er langt fra over.

Santuzza forstår at Turiddu igjen treffer Lola. Fortvilet forsøker hun å få ham tilbake, men han avviser henne. I sinne og desperasjon forteller hun Alfio at kona hans er utro med Turiddu. Dermed settes en kjede av hendelser i gang som ikke lenger lar seg stoppe.

Alfio krever hevn. Turiddu forstår hva som venter ham, tar farvel med moren sin og ber henne ta vare på Santuzza dersom han ikke kommer tilbake.

Kort tid etter kommer beskjeden: Turiddu er drept.

Medvirkende

Regi: Einar Bjørge

Santuzza: Julie Sofie Storemyr, sopran

Turiddu: Stian Økland, tenor

Lola: Frida Augusta Gudim, sopran

Alfio: Erlend Jåsund, bass-baryton

Mamma Lucia: Karen Mathilde Heier Hovd, mezzosopran

Stefan Ibsen Zlatanos, klaver

Billetter

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo.

Dersom det er utsolgt på TicketCo kan du ta kontakt på sms samme dag, da vi av og til får avbestillinger. Send sms til 95 23 24 01.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30. Vår dør er rød og har messinghåndtak.

Opera på vår måte

Opera til folket har alltid vært opptatt av å gjøre opera tilgjengelig og relevant for vår egen tid. Det handler ikke bare om hva vi forteller, men også om hvordan vi velger å produsere opera.

Store operaproduksjoner med fullt orkester er kostbare. Ved å tilrettelegge verk som Cavalleria rusticana for klaver kan vi bevare historien, musikken og det sterke dramaet, samtidig som produksjonen blir økonomisk mulig å gjennomføre for oss.

Det gir oss muligheten til å spille helaftens opera i mindre rom, komme tettere på publikum og la de sterke stemmene og historien stå i sentrum.

For oss handler det ikke om å gjøre opera mindre – men om å gjøre det mulig å lage mer opera.

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50 å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250 og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT».

Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no