Jorden rundt 4x3

Oslo Kammerakademi: Jorden rundt med blåsekvintett

Når

30.10.2026 kl. 18:00

Prisinfo

kr 250 (ord.), kr 200 (honnør), kr 100 (student / barn)

Billetter
Fylke

Oslo

Fra Georgia til Argentina via Tyrkia, Norge og USA: Fem musikere, fem komponister og fem svært forskjellige musikalske uttrykk møtes når Oslo Kammerakademis blåsekvintett inntar Forstanderskapssalen på Sentralen.

På programmet står musikk av Giya Kancheli, Mert Karabey, Valerie Coleman, Finn Mortensen og Astor Piazzolla. Her får publikum oppleve hele spennvidden i blåsekvintettens klangverden – fra det stillferdige og ettertenksomme til det lekne, rytmiske og virtuose.

Konserten markerer starten av Oslo Kammerakademis nye initiativ Nasjonal kammermusikkhelg, der unge blåsemusikere fra hele landet møtes til mesterklasser og kammermusikkonkurranse på Sentralen.

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