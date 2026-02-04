Opera er ikke noe for meg, tenker kanskje du. Vi vil påstå at du kommer til å like opera på pub. Det er en avslappet atmosfære, sangerne forteller hva de synger om og du kan nyte mat og drikke med god samvittighet samtidig som det synges de vakreste operaarier operalitteraturen har å by på. Det er tre korte sett med sang og rikelig med tid til å skravle å kose seg i mellom settene. Ta en tur innom da vel. Vanligvis er det to sangere og en pianist som synger og spiller på operapub, men noen ganger er det flere sangere som synger. Vi lover at du ikke vil bli skuffet. Det var ofte fullt i forrige sesong. Velkommen til sesong 5 av Operapub på Grønland Boulebar.

Medvirkende

Sara Aasen, sopran

Øyvind Kleppe, tenor

Dorina Komani, klaver

Billetter

Fri entré

Adresse

Grønlandsleiret 27

Litt historie

Den første operapuben i Oslo så dagens lys i 1993 på Underwater Pub på St.Hanshaugen. Det ble en suksess med en gang og ble etterhvert en institusjon i byen. I 2018 ble dessverre Underwater Pub tvunget til å legge ned.

Opera til folket startet sin første operapub på Dockside på Aker Brygge i 2002. Deretter har de arrangert operapub på mange steder rundt om i Oslo som på Café Frölich, Café Amsterdam, Røverstaden og Teaterkjeller’n. Nå har de startet opp et samarbeid med Grønland Boulebar. De har et unikt konsept og eneste i Oslo (som vi vet om) som tilbyr boule som aktivitet i kombinasjon med mat, drikke og arrangementer.

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også – Meld deg inn via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.