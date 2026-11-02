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Opera for barna: Operamysteriet

Når

29.11.2026 kl. 13:00

Prisinfo

Gratis inngang

Billetter
Fylke

Oslo

Operadetektiven Mystika skal løse et mysterium og trenger din hjelp! Underveis dukker det opp en operasanger og en pianist som også blir med på laget. Ledetråder og spor må settes sammen for å løse mysteriet, og vi får høre både kjent og ukjent operamusikk. Forestillingen varer ca 40 minutter og alt synges på norsk. Passer for barn fra 4 år og oppover.

Medvirkende

Mystika: Stina Levvel
Operasangeren: Magnus Kjeldal
Pianisten: Dorina Komani
Billetter

For å sikre deg billett anbefaler vi å hente ut fribilletter via TicketCo. Trykk på «kjøp billett». Det er likevel GRATIS!

Adresse

Sofienberg kirke, Rathkes gate 18, 0558 Oslo

Bruksanvisning for å hente ut fribillett:

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».
Deretter trykker du «FORTSETT». Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).
Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.
Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå i Operaen og på konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene, og gjøre dem mer tilgjengelig for de mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå ca. 2000 medlemmer og det koster bare kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din eller gi den til en venn. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Meld deg inn via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.

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