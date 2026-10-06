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Ohnesorgs førjulskonsert

Når

18.12.2026 kl. 19:00

Prisinfo

200,-

Billetter
Om arrangøren

Plateselskapet No. 13 er et uavhengig plateselskap og musikkollektiv.

Fylke

Oslo

Fredag 18. desember er det duket for Ohnesorgs tradisjonsrike julekonsert. I desember kommer også det nye albumet Hjem, så årets konsert vil by på mye nytt.

Ohnesorg er et visekollektiv som spiller politisk musikk fra rundt omkring i verden, og som også lager egne sanger. Bandet består av Rudolf Terland Bjørnerem (gitar), Jenny Berger Myhre (klarinett), Martin Ulvin Svendsen (perkusjon), Elida Høeg (vokal) og Julie Mehlum (trekkspill). Låtene spenner fra klassiske protestviser og arbeidersanger til mer personlige kommentarer om dagsaktuelle hendelser.

Årets gjester er Akerselva Kvinnekor og DJ AD.

Dørene åpner kl 19:00. Konsertstart kl 20:00.

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