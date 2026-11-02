Mot lys – Julekonsert med Vokal Vivo

Den musikalske profilen til Vokal Vivo spenner fra den klassiske damekorsjangeren, om viser og folkemusikk, og til moderne samtidsmusikk. Vokal Vivo gjør jevnlig urfremførelser og utfører ofte spennende samarbeid med dyktige og profilerte musikere. Helstøpte konsepter, særegen klang og spennende innspillingsprosjekter kjennetegner koret. Koret har i løpet av kort tid blitt en tydelig formidler av ny, norsk kormusikk i ulike sjangre.

Kvinnekoret Vokal Vivo er grunnlagt av dirigent Marianne Husby Berg og ble stiftet i 2016. Spennende musikersamarbeid, originale innspillingsprosjekter og konsertopplevelser som beveger, kjennetegner koret.

For tiende år på rad inviterer Vokal Vivo til julekonsert!

Med konserten Mot lys vil vi tilby litt lys i mørketiden og en stemningsfull stund med korsang og harpeklang. Det blir både kjente toner i nye arrangementer, og tradisjonelt julerepertoar.

Vokal Vivo feirer i 2026 tiårsjubileum. Kvinnekoret ble stiftet i 2016 etter initiativ fra dirigent Marianne Husby Berg, og har markert seg som en tydelig formidler av ny, norsk kormusikk i ulike sjangre. Spennende musikersamarbeid, originale innspillingsprosjekter og konsertopplevelser som beveger, kjennetegner koret.

Uno Vesje er en norsk harpist og komponist kjent for sitt særegne og kreative uttrykk. Med et rikt klangspråk og kunstnerisk nysgjerrighet skaper han musikk som både berører og utfordrer – musikk som åpner rom for refleksjon, dialog og endring.

Vålerenga kirke, tirsdag 8. desember kl 19.30

Billetter kjøpes på Tikkio eller med Vipps i døra.

Konserten i Vålerenga kirke er støttet av Oslo kommune.