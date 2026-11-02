Lørdagsopera: Revolusjon og opprør

Velkommen til Lørdagsopera på Gamle Raadhus Scene. Vi lover høy kvalitet og godt humør, høye toner, sorg og drama i beste operastil. Sangerne presenterer selv hva de synger. Det blir kjente og kjære arier og duetter og noen ganger vil det være et tema gjennom forestillingen eller et utdrag fra en opera.

Dørene åpner kl 14.30. Vi anbefaler en tur til Skyggesiden bar før eller etter forestilling. Du kan komme og reservere plass hos oss når dørene åpner kl 14.30 og gå ned til baren igjen og komme opp kl 15.00. Det er dessverre ikke lov å ta med drikke fra Skyggesiden bar og opp til oss.

Dagens program

I dag får publikum oppleve utdrag fra operaene Andrea Chénier (Umberto Giordano) og Francesca da Rimini (Riccardo Zandonai) – verismoens mest eksplosive kjærlighetsdramaer, med historier om revolusjon, maktkamp og forbudt kjærlighet. Les mer om begge operaene helt nederst på siden.

Medvirkende

Ivi Karnezi, sopran

Stian Økland, tenor

Patrick Egersborg, baryton

Stefan Ibsen Zlatanos, klaver

Konsertserien er støttet av Kulturdirektoratet.

Billetter

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo.

Dersom det er utsolgt på TicketCo kan du ta kontakt på sms samme dag, da vi av og til får avbestillinger. Send sms til 95 23 24 01.

Ca. 50 plasser er allerede reservert av våre Gullmedlemmer som kommer hver lørdag. Les mer om Gullmedlemskap nederst på siden.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30. Vår dør er rød og har messinghåndtak.

Litt historie

Historien om Lørdagsopera begynte allerede i 2002, da Kulturentusiastene startet operapub på Dockside på Aker Brygge. Konseptet ble raskt populært og utviklet seg gjennom konserter på flere scener i Oslo.

Allerede høsten 2008 hadde Kulturentusiastene innledet et samarbeid med Kristiania Bar & Kafé i Østbanehallen, der Operanachspiel ble etablert som et fast lørdagstilbud. Publikum strømmet til, men det viste seg etter hvert krevende å kombinere konsertene med et travelt utested.

Den 7. januar 2009 ble Opera til folket stiftet som en videreføring av Kulturentusiastene, med et tydelig mål om å gjøre opera tilgjengelig for et bredt publikum.

Våren 2010 ble derfor konseptet videreutviklet til en egen lørdagssatsing i regi av Opera til folket. Ambisjonen var å skape en fast møteplass der publikum kunne oppleve profesjonelle operasangere på nært hold i en uformell og inkluderende atmosfære.

Da serien flyttet til Pigalle på Grønland høsten 2013, fikk den navnet Lørdagsopera. Samme høst overtok Opera til folket driften av Gamle Raadhus Scene, som leies av Kulturetaten i Oslo kommune. Den 6. februar 2014 ble den første Lørdagsopera-konserten arrangert på scenen, der serien fortsatt holder til.

I dag er Lørdagsopera Opera til folkets flaggskip og en av Norges lengstlevende faste operaserier. Hver vår og høst inviteres publikum til ukentlige konserter fra februar til april og fra september til november.

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.

Gullmedlem

Opera til folkets Gullmedlemmer kommer på Lørdagsopera hver lørdag. De har fast plass med navnet sitt på og er blitt en del av operafamilien vår. Kjøper du sesongkort, sparer du en god del penger. Dersom du ikke kan komme en lørdag, kan du sende en venn i ditt sted slik at plassen ikke står tom. Er du interessert i å kjøpe Gullmedlemskap og dermed sesongkort, send oss en mail til gs@operatilfolket.no og vi hjelper deg.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT».

Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

Om operaene

Andrea Chénier av Umberto Giordano (Urpremiere 1896)

Andrea Chénier er et intenst kjærlighetsdrama lagt til den franske revolusjonens mest voldelige fase – en periode der politiske idealer, makt og hevn oppløser etablerte strukturer og personlige relasjoner.

Operaen følger poeten Andrea Chénier, som til tross for sin bakgrunn i aristokratiet tar avstand fra sosial urett. Han forelsker seg i Maddalena di Coigny, en ung adelskvinne hvis verden snart bryter sammen under revolusjonens fremmarsj. Samtidig bærer Carlo Gérard – tidligere tjener i hennes familie og nå revolusjonær leder – på både politiske ambisjoner og personlig begjær.

Når maktforholdene snus, bruker Gérard sin posisjon til å få Chénier arrestert og dømt. Maddalena appellerer til hans samvittighet. I møte med konsekvensene av egne handlinger konfronteres Gérard med revolusjonens moralske forfall og sin egen desillusjon. Spørsmålet blir om erkjennelsen kommer for sent.

Andrea Chénier er kjent for sitt ekspressive og dramatiske tonespråk innenfor verismo-tradisjonen. Selv om operaen sjelden settes opp i sin helhet i dag, og sist i Norge ved Den Norske Opera & Ballett i 1999, er flere av ariene og scenene fra operaen elsket av operapublikummet.

I denne konserten fremføres blant annet «Un dì all’azzurro spazio», «Nemico della patria», «La mamma morta» og finaleduetten «Vicino a te».

Francesca da Rimini av Riccardo Zandonai (Urpremiere 1914)

Francesca da Rimini er et middelaldersk drama forankret i de norditalienske maktkampene mellom to rivaliserende fyrsteslekter. Francesca, datter av Polenta-familien, inngår et politisk ekteskap med Gianciotto Malatesta. For å sikre alliansen lar familien henne tro at hun skal gifte seg med hans yngre og mer tiltrekkende bror Paolo. Francesca og Paolo forelsker seg før bedraget avdekkes, og følelsene opphører ikke etter at hun innser at hun er gift med Gianciotto

Paolo forsøker å distansere seg, men de to innleder etter hvert et hemmelig forhold. Gianciottos yngre bror, Malatestino, som selv begjærer Francesca, avslører affæren, motivert av av sjalusi og hevnlyst.

I et voldelig oppgjør dreper Gianciotto både Francesca og Paolo. Zandonais partitur befinner seg i et spenningsfelt mellom senitaliensk verismo og en mer raffinert, orkestralt orientert operastil. I motsetning til den mer direkte dramatikken hos komponister som Pietro Mascagni og Umberto Giordano, arbeider Zandonai med større symfonisk kontinuitet, detaljert orkesterfarge og harmonisk kompleksitet.

I Francesca da Rimini materialiseres dette i en mørk, erotisk klangverden der begjær, vold og fatalisme bygges opp over lange musikalske spenningsbuer. I konserten får vi se utdrag fra scenene til Francesca og Paolo, i denne operaen som aldri har blitt fremført i Norge.