Konsert: Aksiom & The Lost Tangos

OM AKSIOM

Aksiom er et Oslo-basert ensemble for samtidsmusikk, etablert i 2010. Ensemblet arbeider hovedsakelig med nykomponert musikk i tett samarbeid med komponister, og har gjennom årene utviklet et omfattende repertoar av nye verk. Aksiom kombinerer musikere med bakgrunn fra klassisk, samtidsmusikk, jazz og improvisasjon, noe som gir ensemblet et bredt kunstnerisk utgangspunkt for ulike typer samarbeid. Aksiom har et særlig fokus på å utvikle og fremføre ny norsk og nordisk musikk.

Aksiom har spilt på festivaler som Ultima, Borealis, Klang, Only Connect og HøstRiss, og har i løpet av årene hatt samarbeid med en rekke nordiske komponister, deriblant Johan Svensson, Lisa Streich, Inga Aas, Jo David Meyer Lysne og Sarah Hennies.

I 2016 ble ensemblets debut-CD utgitt på LAWO Classics, til gode kritikker i bl.a. Morgenbladet, Klassekampen og TEMPO (UK). Nye utgivelser ventes i løpet av både 2027 og 2028.

OM THE LOST TANGOS

Kunstnerparet Guoste Tamulynaite og Jan Martin Gismervik har samarbeidet i flere prosjekter, deriblant Balconies, 4262, Håvard Volden og danseforestillingen Indre. Som duo spiller de under navnet The Lost Tangos, et prosjekt som ble startet i 2017. Duoen jobber med et bredt uttrykk som omfavner abstrakte så vel som populærkulturelle referanser, kitsch-elementer og kvasi-uttrykk. Dette, iblandet elementer fra improvisasjonsmusikk og kunstmusikk, behandles på en utforskende og formbevisst måte. Begge medlemmene er aktive musikere i scenen for alternativ og improvisert musikk i Oslo. De er også komponister innenfor samtidsmusikk-segmentet med urfremføringer på festivaler som blant annet Borealis, Sildajazz, Only Connect, Motvind-festivalen og Podium. Duoen har også erfaringer med tverrfaglige prosjekter, med fremføringer under regi av blant annet Teater Innlandet, Bærum Kulturhus, DansiT og Kloden scene. I dette prosjektet trekker de inn materiale og konsepter fritt fra hele kunstnerskapet og blander det bekymringsløst sammen til et iderikt og sjanger-bevegelig uttrykk.

MEDVIRKENDE

Lynetta Taylor Hansen, fløyte

Anja Nedremo, saksofon

Henrik Munkeby Nørstebø, trombone

Anders Kregnes Hansen, slagverk

Ole Martin Huser-Olsen, gitar

Vilde Sandve Alnæs, fiolin

Ingvild Nesdal Sandnes, cello

Christian Meaas Svendsen, kontrabass

Jan Martin Gismervik, slagverk m.m.

Guosté Tamulynaite, tangenter m.m.

Billetter

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo. Forutsatt at det ikke er helt utsolgt kan billetter også kjøpes i døra fra 30 minutter før konserten.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30.

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT». Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no