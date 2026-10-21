KinoKammer: Eirik Blekesaune + Hasan Daraghmeh og Tine Surel Lange

nyMusikk er en landsomfattende helårsarrangør og organisasjon for samtidsmusikk.

La deg omslutte av kino i 360 grader, med audiovisuelle verk av Hasan Daraghmeh og Eirik Blekesaune og Tine Surel Lange.

Program:

– Hasan Daraghmeh (video) og Eirik Blekesaune (lyd): Light Bound (verdenspremiere 2026)

– Kunstnersamtale med Hasan Daraghmeh, Eirik Blekesaune og Tine Surel Lange. Ledet av Tijs Ham

– Tine Surel Lange: TBA

KinoKammer er et audiovisuelt format der publikum omsluttes av videoprojeksjon og flerkanals lyd. Lørdag 28. november urfremføres et bestillingsverk av Hasan Daraghmeh og Eirik Blekesaune, samt et verk av Tine Surel Lange, laget spesielt for KinoKammer. Mellom verkene blir det en samtale med kunstnerne, ledet av kunstnerisk leder i nyMusikk, Tijs Ham.

Vi anbefaler å forhåndskjøpe billett, da det er begrenset med plass i visningsrommet. Billetten inkluderer fri entré til utstillingene på konsertdagen.

Merk: Verket til Tine Surel Lange inneholder lysbruk som kan påvirke personer med epilepsi. Filmen er en 360-graders presentasjon og kan føre til desorientering. Barn under 14 bør ha følge med en voksen.

Varighet: 2t