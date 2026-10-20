Juliana Venter solovokalkonsert og plateslipp: «Home Galactic»

En av de mest originale og sterkeste stemmenekunstnerne gir ut soloplate.

Juliana Venter kom til Norge i 2015, og blir omtalt som en av de fremste stemmekunstnerne internasjonalt. Hun gir nå ut solovokalplata Home Galactic, og markerer det med solokonsert i Galleri Vanntårnet på Nesodden førstkommende lørdag, 24. oktober kl 19.30.

Det var her hun spilte inn skiva, og er et eiendommelig rom for konserter og kunstutstillinger, med en spesielt bra akustikk. Platen er dypt personlig, og det er på plata kun hennes egenartede og inderlige stemme som gjennom musikken og akustikken i Vanntårnet forteller hennes historier.

Juliana har i tillegg til å inneha en uvanlig dynamikk og kraft i stemmen, utviklet et vell av egne måter og teknikker å bruke stemmen på. Hun har bakgrunn i opera og eksperimentell pop og rock, men har de siste 10 årene blitt et stort navn innen jazz og samtidsmusikk.

Hennes oppvekst i Sør-Afrika og Namibia har formet hennes utrykk, som da hun som ung ble valgt ut til å spille konserter for soldatene ved fronten i Angola under krigen der. Som hvit sørafrikaner markerte hun gjennom kunsten sin motstand aktivt mot apartheidregimet, noe som er med på å farge hennes politiske engasjement som gjør at ingen sitter uberørt eller likegyldig igjen etter å ha hørt henne.

Men hennes musikk taler også sitt eget språk uten at man behøver en politisk agenda. Hun har med ballast fra sitt lands tradisjonelle musikk, i tillegg til å ha studert et utall av verdens folkemusikktradisjoner.

Hun har i tillegg til sine egne band og konserter samarbeidet tett med Rolf-Erik Nystrøm, Paal Nilssen-Love, Ingebrigt Håker Flaten, Poing, og mange andre. Hun har spilt konserter over hele verden, og drar på soloturné i Japan om noen uker.

På platen synger hun på afrikaans, norsk, zulu, nama, tysk, japansk, arabisk og engelsk. Hun kombinerer sine egne tekster med poesi av Arnulf Øverland, Rainer Maria Rilke, Jalal al Din Rumi, NP van Wyk Louw, og andre.

Albumet reflekterer rundt migrasjon, tilhørighet, natur og menneskelig motstandskraft gjennom lyriske sanger, abstrakte vokale landskap og dype personlige narrativ.

Home Galactic minner oss om at den menneskelige stemmen alene kan romme en hel verden av uttrykk og historier.