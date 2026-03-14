Jonas Brekke releasekonsert på Dokkhuset 24.april / support: Maren Lein

Velkommen til releasekonsert med Jonas Brekke på Dokkhuset!

Etter kritikerroste Tomorrow’s Avenue (2022) har Jonas spilt for fulle hus over hele Norge og på festivaler som Pstereo, Trondheim Calling, Rootsfestivalen, Oslo Americana Festival og Dark Season Blues på Svalbard. Han har også markert seg internasjonalt med konserter i blant annet Berlin og København.

Nå er Jonas Brekke endelig klar med nytt album og release konsert på Dokkhuset fredag 24. april 2026.

Jonas fortsetter sitt nære og gode samarbeid med singe faste musikerkollegaer, Pål Brekkås, Alexander Pettersen og Stian Lundberg. Sammen er de kjent for sitt overlegne samspill, kraftfulle energi og scenenærvær, som skaper konserter man sjeldent vil glemme.

Jonas Brekke er en av Midt-Norges mest markante og spennende artister, kjent for sin særegne stemme, karismatiske scenetilstedeværelse og nære kommunikasjon med publikum. Med røtter i americana, heartland pop-rock og indie skaper han låter som er både ærlige, melodistyrte og kompromissløse.

Fredag 24. april feirer Jonas lanseringen av sitt nye album – et ambisiøst og eksperimenterende prosjekt som kombinerer intime singer-songwriter-øyeblikk med storslåtte, drivende bandproduksjoner.

Publikum kan glede seg til nye låter som er personlige, melodiske og fulle av energi – musikk som treffer hjertet.

Om albumet sier Jonas selv: «Dette albumet er et kapittel der jeg tør å utforske, utfordre sjangre og utvide musikken min sitt uttrykk – samtidig som jeg holder fast på det som er ærlig og ekte for meg.»

Kvelden åpnes av Maren Lein.

Med røtter i Flatanger og et sterkt fotfeste i klassisk country, leverer hun låter med emosjonell ærlighet, sterke melodier og en organisk, tidløs sound inspirert av americana og blues.

Debutalbumet Rocket High, spilt inn i Nashville, slippes høsten 2026. Hun har allerede rørt et stort publikum gjennom The Voice Norge og befestet sin posisjon med 2. plass i Norway’s New Country Star.

Live er hun både nær og kraftfull – med ekte formidling og en tilstedeværelse som fanger rommet.

Sørg for å være på plass fra start!

Tider:

Konsertsalen åpner: 20:00

Support: Maren Lein 20:30

Konsert: Jonas Brekke 21:00