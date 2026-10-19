Jazzpub med Svein Erik

Kulturhuset byr på konserter, teater, kino og andre kulturopplevelser gjennom hele året, med både etablerte artister og nye stemmer på programmet.

Ås kulturhus ligger midt i Ås sentrum, bare noen minutters gange fra togstasjonen og rundt 17 minutter med tog fra Oslo S.

**God jazz, god suppe og hyggelig stemning – alt for 150 kroner!**

Tilbake etter stor suksess! Før Arild Andersen Group inntar hovedscenen, inviterer Ås jazz til en avslappet jazzpub i foajeen på Ås kulturhus.

Gitarist og vokalist **Svein Erik Martinsen** byr på swing- og bluesbasert jazz, krydret med humor, små historier og en god porsjon spilleglede.

Martinsen er kjent for sin varme formidling og evne til å skape kontakt med publikum. Han har turnert i store deler av Nord-Europa, studert ved Rytmisk Musikkonservatorium i København og samarbeidet med blant andre Hilde Louise Asbjørnsen og Prima Vista Social Club.

Her er det bare å finne seg en plass, nyte en skål varm suppe og la musikken sette stemningen for resten av kvelden.

En del av Ås jazz 2027

Jazzpuben inngår i **Ås jazz**, en årlig jazzfestival i Ås kulturhus som samler norske og internasjonale musikere til fire dager med konserter, jazzfilm og musikalske møter.

Festivalen arrangeres 27.–30. januar 2027 og presenterer jazz i mange former – fra det melodiske og ettertenksomme til det rytmiske og eksperimentelle.

Senere samme kveld, kl. 20.00, står Arild Andersen Group på hovedscenen, med Arild Andersen, Marius Neset, Helge Lien og Håkon Mjåset Johansen.

Praktisk informasjon:

Jazzpuben finner sted i foajeen på Ås kulturhus, med en uformell og hyggelig atmosfære.

Kulturbaren og dørene åpner kl. 17.30. Musikken starter kl. 18.00.

Foto: Jon Petter Etnestad