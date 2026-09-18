duoRETRO med Fransk aften på Kraftverket Kulturscene

duoRETRO består av trekkspilleren Håvard Svendsrud og kontrabassisten Kay Hartvigsen. Ensemblet spiller først og fremst fransk musettemusikk, både eviggrønne perler og nyere låter innen sjangeren.

Gjennom nærmere 20 år har duoRETRO opparbeidet seg et stort og trofast publikum. Utallige konserter på små og store scener, plateutgivelser og opptredener på TV har gjort ensemblet til en av landets mest aktive formidlere av den franske musettetradisjonen.

duoRETRO ble etablert vinteren 2006/2007 og kan i år markere 20 år som ensemble. Jubileet skal feires med en rekke konserter gjennom sesongen, med et stort jubileumsshow på Chat Noir i januar som et av høydepunktene.

Startskuddet for jubileumsfeiringen går imidlertid på Modum, hjemkommunen til Håvard Svendsrud, med Fransk aften på Kraftverket Kulturscene i Geithus.

Konserten får en intim ramme, der publikum kommer tett på utøverne. Håvard Svendsrud og Kay Hartvigsen ser frem til å dele musikken, historiene og den spesielle klangen som har gjort duoRETRO til et særpreget ensemble gjennom to tiår.