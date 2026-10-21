nyMusikk er en landsomfattende helårsarrangør og organisasjon for samtidsmusikk.

Hva skjer når kunstnere møtes på et sted over lengre tid og lar stedet forme både musikk, lyder og interaksjonen med publikum?

Kunstnerne Alsa Ojala (FI), Wilson Tanner Smith (FI/US) og Hildur Elísa Jónsdóttir (NL/IS) arbeider alle med komposisjon, lyd og performance, og deler en interesse for kollektive arbeidsformer og stedsspesifikk kunst. Gjennom prosjektet «every Where and any place» har de tidligere i år tilbrakt ti dager sammen ved Ställbergs gruva, en tidligere jernmalmgruve, der de har utforsket kollektivt skapende arbeid og stedets betydning i kunstneriske prosesser.

Under residensen utviklet kunstnerne nye verk som reflekterer stedets historie, arkitektur og akustikk, som de nå tar med seg til UKS (Unge Kunstneres Samfund) i Oslo. Hva skjer når et stedsspesifikt verk tas med til et nytt sted? I every Where and any place blir stedet, lyden og fellesskapet utgangspunktet for en felles utforskning av hva musikk kan være – og hvor den kan oppstå.

Varighet: 1,5 time

Prosjektet drives av Konstmusiksystrar og nyMusikk i samarbeid med Ställbergs gruve.

Med støtte fra Nordisk Kulturfond.