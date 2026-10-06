Ensemble Ernst 30 år!

I 1996 ble noen musikkstudenter ved Norges musikkhøgskole enige om å gå sammen og sette opp verket Historien om en soldat av Igor Stravinskij på Vestbanehallen i Oslo.

Denne erfaringen ga mersmak, og i løpet av det neste året ble Ensemble Ernst dannet. Inspirasjonen til navnet var en piraja med navnet Ernst. Ernst var maskoten til Pirajaklubben i tegneserien «Ernie», som ble skapt av Bud Grace.

Ensemblet ble dannet, og navnet ble beholdt. Ernst gikk fra å være et studentensemble til å bli et fritt ensemble med en jevn konsertproduksjon og med tett kontakt med, i første omgang, norske komponister.

Ensemble Ernst har i løpet av sine 30 år bestilt en rekke verk og har markert seg som et ensemble med en klar profil som kompletterer programprofilene til andre samtidsensembler i Norge. Ernst er eid av medlemmene, som i stor grad har vært med siden oppstarten. Det har kommet nye medlemmer til, og vi har en god spredning i alder og kjønn.

Når Ensemble Ernst nå feirer seg selv, er det med bakteppe hvor kunst og kultur har krevende arbeidsvilkår, både på grunn av politiske strømninger, men også uroligheter i verden. Det er vanskelig å slåss i budsjettforhandlinger når kuler, krutt og høye strømpriser møter en høyrevridning i det politiske landskapet.

Vi synes uansett det er viktig å feire at vi i løpet av 30 år har klart å gå fra et prosjekt basert på frivillig innsats til et ensemble bestående av profesjonelle musikere og en liten administrasjon, uten å gå på akkord med det vi står for kunstnerisk, og fremdeles med entusiastiske musikere.

24. oktober arrangerer vi en jubileumskonsert i Store Studio, NRK. Her spiller vi musikk som viser oss fram slik vi ønsker det, og har også med en norsk urfremføring av Peder Barrat-Due.

Program:

Madeleine Isaksson: Isär

Christian Mason: Grain of Sand

Peder Barrat Due: «I Am Engulfed, I Succumb. . .» – urfremføring

Jon Øivind Ness: Dommedag

Charles Ives: March 1776

Jan Erik Mikalsen: Jeger