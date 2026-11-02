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Det Betales – 50 år med The Beatles

Når

24.11.2026 kl. 19:00

PrisinfoBilletter
Fylke

Oslo

Det Betales fra Drammen med Tor Henning Olsen i spissen, skal ut på sin 50 års jubileumsturne i 2026. Bandet har spilt over 50 konserter på The Cavern Club i Liverpool, og de ble utropt av The Beatles manager Alan Williams til «The best Beatles tribute band in the world». Ikke fordi de ligner på originalene utseendemessig, men fordi de har energi, musikalitet, humor og ikke minst ekte kjærlighet til musikken de spiller. Nå er Tor sin sønn Joachim også etablert som vokalist i bandet, noe som tilfører ungdommelig friskhet.

Bandets faste medlemmer har vært med helt siden 1999, og sammen har de utviklet sin helt egne stil og tolkning av låtene. Bandet har gjort flere konserter med symfoniske orkester
rundt om i landet og oppnådd terningkast 6 flere ganger. Bandet fremfører alle de største Beatles slagerne, slik som Twist & shout, She loves you, A ticket to ride, Help, A Hard days night, Yesterday, Penny Lane, Hey Jude, All you need is love og mange andre kjente låter.

We hope you will enjoy the show !

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