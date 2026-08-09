Debatt: Det frie musikkfeltet under press – Arendalsuka

Arrangørforum inviterer kulturpolitikere og musikkorganisasjonene til debatt, og byr på minikonsert med SYMRE (vinner av Norsk viseforums Artiststipend 2026), kaffe og munker fra kl. 15.30. Debatt fra kl. 16.00 til 16.45.

Rammevilkårene for musikkfeltet er under stadig press:

Norsk kulturfond er den viktigste statlige finansieringskilden til den frie og prosjektbaserte delen av norsk kunst- og kulturliv, og for det frie musikkfeltet er ordningene i fondet selve livsnerven som gjør det mulig at profesjonell og mangfoldig musikk formidles landet over. På tross av en stadig økende søknadsbunke, dyrtid og globale utfordringer, har fondet manglet tilstrekkelig indeksregulering og sårt tiltrengt styring. Konsekvensene ser vi nå; etablert arrangører får store kutt på bekostning av stadig flere tilskuddsmottakere. Vinner vi noe på å rive ned et hus for kun å bygge grunnmuren på et annet?

Regionale kulturfond så dagens lys for første gang i 2025 med 75 millioner kroner. Et fond som skal bidra til økt aktivitet og deltakelse i kulturlivet i krysningen mellom frivillige og profesjonelle aktører. Men hva skjedde i 2026? 30 millioner ble foreslått kuttet av fondet, før det en gang var oppe og stå! Med hjelp av musikkorganisasjonene, Stortinget og en kjempende kulturminister ble 70 millioner bevilget formålet. Hva nå?

I over 200 år har sparebankene bidratt til å bygge norske lokalsamfunn og styrke fellesskapet ved å støtte kultur, idrett og frivillighet, men nå står vi ved et veiskille.

En lovendring i 2009 ga sparebankene adgang til å dele ut kundeutbytte, og siden har en del banker prioritert kundeutbytte på bekostning av samfunnsutbytte. Det regjeringsnedsatte Sparebankutvalget har advart mot utviklingen og uttrykker i NOU 2024: 22 bekymring for at midlene til kultur, idrett og frivillighet i stor grad vil forsvinne dersom kundeutbytte erstatter ordningen med gaver til allmennyttige formål.

Deltakere:

Bente Estil, AP

Mirell Høyer Berntsen, SV

Haagen Poppe, H

Gry Bråtømyr, Norsk Jazzforum

Siri Haugan Holden, Norske kulturarrangører

Aslak Brimi, FolkOrg

Nina Hodneland, Norske kulturhus

Arrangementet vil også direktestrømmes.

Om SYMRE:

Symre er låtskriver og gitarist fra Morgedal, med røtter i folkemusikken. Tekstene er på dialekt, og får ofte tilbakemeldinga «finurlig», med humor som et viktig virkemiddel. Musikken er leken, og henter element fra vise, folk, jazz, pop og rock. SYMRE brenner for engasjerende formidling, og er kjent for god kontakt med publikum.

Arrangeres av Arrangørforum.

Foto: Thor Egil Leirtrø