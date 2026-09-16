Dan Fägerquist (SE) spiller på Folk

Den svenske poeten og visesangeren Dan Fägerquist gjentar magien med en ny intimkonsert på Folk.

Med sin særegne stemme og sterke musikalske uttrykk, skaper han en kveld fylt med lidenskap, råskap og melankoli. Opplev Fägerquists unike univers – en sjelden mulighet til å høre hans egne låter live høsten 2026!

«Fägerquist trollbinder fra første til siste akkord.»

– Shanson (RUS)

«Dan Fägerquist er i ferd med å gå inn i den store svenske musikktradisjonen.»

– Strömstads Avis (SE)

«Rå, naken, sårbar, sugende, brølende og sterk. Og morsom.»

– Sundsvalls Avis (SE)

«Midt i tilværelsen. Stemmen drypper av eksistensiell glød, sprekker, suser. Kunst strippet for alt kokett, politisk så vel som følelsesmessig eller musikalsk. Den slår ikke, den berører. Desperat, kvalm og vemodig, men fremfor alt som en stor kjærlighetserklæring til det virkelige og plagede liv, til den skitne og nakne sannheten, til svakhet og mangel.»

– Hufvudstadsbladet (FIN)

Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00. Billetter på Hoopla.