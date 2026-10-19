Coven på Henie Onstad Kunstsenter

COVEN

Av Natali Abrahamsen Garner

for Trondheim Voices

Verket undersøker musikkens mulighet som rom for sorg, samhold og traumebearbeidelse. Med stemme, pust og droner utforsker Trondheim Voices hvordan stemmen og musikken kan brukes som fellesskap og møtested, i et forsøk på å puste sorgen ut og styrkes i samholdet.

Verket sirkulerer rundt pusten og dens jevne og ujevne puls, og dveler ved tyngden og styrken i at vi ikke kan fjerne oss fra vår egen kropp, vår natur og vårt fellesskap. I et åpent og meditativt rom skaper stemmene et fellesskap vi kan hvile i. «Coven» er et møtested som inkluderer alle som er til stede.

Publikum inviteres inn i samholdet, roen og tilstedeværelsen som finnes i rommet. Tittelen viser til et fellesskap av kvinner, historisk knyttet både til hekser og klosterliv. I verket blir dette et bilde på kraften som kan oppstå når stemmer, kropper og tilstedeværelse deler samme rom.

Trondheim Voices:

Natali Abrahamsen Garner – kunstnerisk leder

Siri Gjære

Torunn Sævik

Anita Kaasbøll

Thea Grant

Ina Sagstuen

Lise Kroner

Kunstnerisk team:

Komposisjon/regi: Natali Abrahamsen Garner

Skulpturelt landskap og kostymer: Karoline Bakken Lund

Lys: Martin Myrvoll

Lyd: Espen Høydalsvik

Produsent: Ida Eilertsen