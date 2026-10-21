Audiovisuelt i Planetariet

Rodrigo Sigal – prisbelønt komponist av elektroakustisk musikk og leder for Mexicos senter for musikk og lydkunst – presenterer lyd- og videokunst på Planetariets 38-kanalers høyttalersystem og 360° lerret.

Verker av Tonalli Nakamura, Sofia Matus, Javier Alvarez, Alejandro Viñao, Joao Pedro Oliveira og Rodrigo Sigal.

Rodrigo Sigal er komponist av elektroakustisk musikk og leder av Mexicos senter for musikk og lydkunst (www.cmmas.org) hvor han organiserer mange ulike initiativer rundt kunstnerisk produksjon, utdanning, forskning og kulturadministrasjon innenfor lyd og musikk. I 2024 ble han tildelt den prestisjetunge Bellas Artes-medaljen i musikk fra Mexicos nasjonale institutt for kunst og litteratur. Sigal har i over 20 år vært medlem av intermedieensemblet Lumínico, han er direktør av Visiones Sonoras-festivalen og redaktør av tidsskriftet Sonic Ideas / Ideas Sónicas.