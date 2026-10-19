Ås jazz: Dave Pike Tribute med jazzjam

Kulturhuset byr på konserter, teater, kino og andre kulturopplevelser gjennom hele året, med både etablerte artister og nye stemmer på programmet.

Ås kulturhus ligger midt i Ås sentrum, bare noen minutters gange fra togstasjonen og rundt 17 minutter med tog fra Oslo S.

Jazz, rock, pop og masse groove! Fire musikere fra Tyskland, Sverige og Norge henter inspirasjon fra Dave Pike Set, et av de mest populære jazzbandene i Tyskland rundt 1970.

Med den amerikanske vibrafonisten Dave Pike og den tyske gitaristen Volker Kriegel i front skapte bandet et særegent uttrykk der jazzens improvisasjon møtte samtidens rock og pop. Musikken var melodisk, leken og rytmisk – og låter fortsatt forbløffende frisk.

Under Ås jazz møtes Michael Kiedaisch (DE) på vibrafon, Frank Kuruc (DE) på gitar, Daniel Lind (SE) på bass og Terje Evensen (NO) på trommer.

Kvartetten spiller musikk fra Dave Pike Sets repertoar, men lar seg også inspirere av bandets eksperimenteringslyst og åpne forhold til sjangre. Med egne komposisjoner og personlige musikalske uttrykk tar de arven videre inn i vår tid.

Dette er ikke en nostalgisk gjenskaping, men en konsert med spilleglede, improvisasjon og groove i sentrum.

Jazzjam – etter konserten fortsetter musikken!

Etter Dave Pike Tribute åpner scenen for en uformell jam session. Lokale musikere inviteres til å ta med instrumentet og spille sammen med kveldens musikere.

Ingen påmelding, ingen ferdige sett – bare lytting, samspill og musikk som oppstår i øyeblikket.

En del av Ås jazz 2027

Konserten inngår i Ås jazz, en årlig jazzfestival i Ås kulturhus som samler norske og internasjonale musikere til fire dager med konserter, jazzfilm og musikalske møter.

Festivalen arrangeres 27.–30. januar 2027 og presenterer jazz i mange former – fra det melodiske og ettertenksomme til det rytmiske og eksperimentelle.

Praktisk informasjon:

Konserten finner sted på scenen i Ås kinoteater, der publikum sitter tett på musikerne. Begrenset antall plasser.