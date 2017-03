GAFFA.no gjenoppstår med nye eiere

Av

Tidligere i mars ble det kjent at driftsselskapet bak musikkmagasinet GAFFA.no, GAFFA Norge AS ble slått konkurs av Oslo Tingrett.

Det danske musikkmagasinet GAFFA etablerte seg med egen norsk utgave i 2011. Norske GAFFA kom ut som månedlig gratismagasin frem til papirutgaven ble lagt ned sommeren 2015.

– Årsaken til konkursen er selskapets gjeld til skatteetaten. Markedet for musikkmedier og supporten fra musikkbransjen er ikke sterk i Norge, sammenliknet med for eksempel Sverige. GAFFA er et privat selskap og mottar ikke noen form for støtte. Uten tilstrekkelige inntekter stopper festen, sa direktør Robert Borges i GAFFA Danmark til Ballade, etter konkursen.

Han åpnet samtidig for salg av domenet.

Nye eiere

Mandag melder nyoppstartede Media247 at de har kjøpt domenet fra konkursboet.

Selskapet har ansatt tidligere sjefredaktør Tord Litleskare i samme rolle som før konkursen. Ellen Lund, som har vært skribent og fotograf, er i tillegg ansatt som redaksjonsleder.

-”Alt om musikk” har vært mantraet GAFFA har jobbet etter, og vi skal fortsette å ha en bred og seriøs dekning av alt som skjer i musikken med fokus på norske artister, spillesteder og festivaler. Vi ønsker å videreføre det som har fungert godt med GAFFA, samtidig som vi vil øke satsingen fremover og være en ledende aktør innen norsk musikkjournalistikk, sier Litleskare og Lund i en pressemelding.

Robert Borges sier seg i meldingen fornøyd med at GAFFA overlever i Norge:

– Det er gledelig for våre mange norske lesere og for norsk musikk at det med Media247s raske inntreden er funnet en profesjonell partner som kan puste liv i GAFFA.no. Det sterke redaksjonelle samarbeidet mellom Danmark, Sverige og Norge fortsetter, og musikken spiller igjen.

I tillegg til å ta over driften av GAFFA ønsker Media247 AS å satse på en bredere kulturside i løpet av 2017.

Ballade gjør oppmerksom på at journalist Aslaug Olette Klausen har frilanset for GAFFA fra 2012 til i dag.