Videreføring av Ballade

Norsk Komponistforening har overtatt nettavisen ballade.no med umiddelbar virkning. – Vi jobber nå med å finne en god løsning for videre drift sammen med de andre i bransjen, sier styreleder i Norsk Komponistforening Åse Hedstrøm.

Kulturdepartementet vedtok i sommer at Ballade ikke skulle videreføres når MIC og MEN skulle bli den nye organisasjonen Music Norway, og det nyoppnevnte styret i Music Norway fikk i oppgave å undersøke mulighetene for en uavhengig drift av Ballade. Det lyktes ikke å finne en løsning før nyttår, og styret i MIC besluttet onsdag 9. januar å overlate eierskapet av domenenavnet ballade.no og forvaltningen av tekstene til Norsk Komponistforening.

– Vi har arbeidet aktivt for at overgangen fra MIC til ny organisasjon skulle gå så bra som mulig. Vi kan ikke sitte stille å se på at Ballade blir lagt ned, og i en slik situasjon tar vi nå grep for at musikklivet i framtiden skal ha et uavhengig fagblad som Ballade er, sier Åse Hedstrøm.

Veien videre

Norsk Komponistforening har overtatt domenenavn og arkiv, og samarbeider nå med andre aktører for å få på plass en selvstendig organisasjonsstruktur for Ballade. Det er viktig å videreføre Ballade med en frittstående, uavhengig redaksjon, og målet er å få til en relansering så raskt som mulig.

