Populærmusikk

– Gå hjem og spis bæsj!

15.10.2012
Maren Ørstavik

Klar beskjed fra Susanne Sundfør til skravlete publikum i Kongsberg.

Lørdag spilte Susanne Sundfør konsert på Energimølla i Kongsberg, men alle tilhørerne var ikke like opptatt av å lytte til artistens musikk, skriver Laagendalsposten.

Skravling skal ha plaget både artisten og med-publikummere, og endte med at Sundfør til slutt ba bråkmakerne om å gå hjem og spise bæsj.

Daglig leder ved Energimølla Henriette Normann synes det var «nydelig påpekt» av Sundfør.

En provosert publikummer har også skrevet leserinnlegg til Laagendalsposten om skravlingen:

– Det er litt pinlig når hun og det glitrende bandet tydelig drøyer med å starte en av de første låtene. Det er enda mer pinlig når hun tydelig må spørre om folk hører klokka i introen på White Foxes og sier at noen tydeligvis ikke hører at klokka tikker, skriver han.

