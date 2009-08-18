Gåte-comeback under UKA

Etter fire år uten en live-lyd fra Gåte dukker bandet opp igjen i Trondheim i oktober etter Facebook-aksjon.

I juni mobiliserte fansen sine krefter etter at det nedlagte bandets frontfigur Gunnhild Sundli nevnte at det ”ville hjulpet” om ti tusen personer skrev under på at de ville se Gåte sammen igjen, et antall hun regnet for å være altfor høyt. Men fansen viste muskler, og nå har facebookgruppa ”Get Gåte Back” femten tusen medlemmer. Etter å ha takket nei til andre svært fristende tilbud, bestemte til slutt bandet seg for å spille èn eneste konsert: på hjemmebane under kulturfestivalen UKA.

Publikumsyndlingene fra Trøndelag har satt tydelige spor i den norske folkesjela. Etter utgivelsen av albumet ”Jygri” som fort flakset helt til topps på hitlistene, og med påfølgende overrekkelser av Spellemannspris og Prøysenpris, befestet bandet en bunnsolid posisjon i kulturnorge. Men det er særlig deres liveopptredener som har satt sine spor hos publikum.