Skylder 18 millioner
Døgnvills gjeld langt større enn antatt.
Døgnvill har gitt sine kreditorer beskjed om at den konkurstruede festivalens samlede gjeld er på hele 18 millioner kroner, skrev lokalavisen iTromsø i sin papirutgave på fredag.
Kreditorene gikk forrige uke med på en akkordløsning som innebærer at de går med på å tape inntil 75 prosent av inntektene for å holde festivalen unna konkurs. Det betyr at tapet for kreditorene kan komme opp i 13,5 millioner.
– Vi ønsker ikke å kommentere tall i media. Av respekt for kreditorene holder vi dialogen om dette direkte med dem, sier Døgnvill-gründer Pål Jakobsen til iTromsø.
Døgnvills kreditorer legger ikke skjul på at de er overrasket over den store gjelden.
– Det er et formidabelt beløp. Du kan trygt si at vi ble kraftig overrasket da vi så størrelsen på gjelda, sier Ketil Eilertsen, daglig leder i Aktiv Media til avisen.