Kvalifisering til NM i Rock 02

Søndag 1. desember stiller hele 76 amatørband på Rockefeller i Oslo for å konkurrere i NM i Rock '02. De tolv beste bandene går videre til landsfinalen som arrangeres søndag 15. desember, også på Rockefeller.

NM i Rock omtales av arrangørene som en glimrende anledning for unge og ferske band i Norge for å få vist hva de er gode for. Banda har kun én låt på seg til å overbevise både publikum og jury, samtidig som også alle plateselskaper er invitert til å bivåne begivenheten. Juryen under arrangementet består av folk fra plateselskap, presse og musikere.

Så langt har hele 76 håpefulle band registrert seg til dyst på Rockefeller. NM i Rock er den eneste talentkonkurransen innen populærmusikk i Norge. Konkurransen er åpen for alle typer populærmusikk, og det er ingen aldersgrense på deltagerne, selv om de fleste deltagerne er mellom 15 og 25 år. Den eneste betingelsen er at bandene må spille live.

Resultatene fra landsfinalen under NM I ROCK 2001 på Rockefeller 16.desember i fjor ga følgende liste: 1. Pinionhed, Oslo, 2. Miss D, Namsos, 3. Everything but fun, Moss, 4. Predatoria, Hakadal, 5. Jehu, Førde og 6. Miksha, Trondheim. NM i Rock har også vært springbrett for en rekke kjente musikere. Folk fra A-ha, The Kids, Stage Dolls, TNT, The September When og DumDum Boys har alle deltatt. Vazelina Bilopphøggers ble oppdaget under NM i Gjøvik i 1980 – der de for øvrig kom sist. Både KRACE og Silent Forces har etter sin deltagelse i NM i Rock (som henholdsvis nr. 1 og nr. 3 i 2000) dratt i land platekontrakter, og er nå ute med CD. Begge banda har også spilt på store festivaler i sommer.

Hittil påmeldte deltagere er Pitch, Lost Visions, Frayed, Leprous, No Radish, Ned, Mind’s Eye, The Travelin’ Band, Hiawatha, Insomnia, The Bellybutton Orchestra, The Shit, Imitating Art, Black Spruth, Nine Miles, Mental-Chaos, Phanteon, Brannigans Law, Latterday, The Johns, Borgorn, The Sader, Generation Of Sin, Young Guns, Blitzer, Dunder, Mayflower Madame, Død/Hest, Rosa Canina, Panomania, Everything But Fun, Tynn Gutt, Questor, Roundabout, Domi, Taurus, Sinister Six, Mir, The Grams, Asstronaut, Trishna, 21st Century Rox, Panserwagen, Hocksen Horsemen, Jørgenkaraogandre, Dead Trooper, Abnormal, Afterbirth, Gridlock, The Rusty Barrels, Blackwall Hitch, Bad Hair Day, Blue Bliss, Disintyergrators, Back To Broadway, The Schmucks, Cluster, As If, Plugin, Ugly Hat, Steel Rain, Replay, Nomenic, Raggsokk, Silent Trees, Uff, Speedqueen Superstars, The Bunny Complex, Paracet, Diary Of A Lustful Turkey, Silverstreet, Offpist, Escaping Mos Eisley og Trell. Det blir ellers lagt til flere navn til lista før fristens utløp.

Dørene for publikum åpnes kl. 15:00. Billettene for publikum koster 100,- og det er ingen aldersgrense i hovedsalen. På galleriet er det 18-årsaldersgrense. Både musikere og publikum får stempel på hånden og kan gå inn og ut av Rockefeller, hele dagen/kvelden. Mer informasjon finner du på nettsidene www.nmirock.no.