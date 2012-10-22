Bransjen

Klassiske spellemenn i lønnstoppen

Publisert
22.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Andsnes tjener mer enn Årabrot, skriver NRK.no.

Det er NRK.no som har sjekket inntekten til 130 spellemannsdominerte musikere, og kommet fram til at klassiske musikere rager høyt over andre nominerte i inntekt.

Med en gjennomsnittsinntekt på over to millioner for de klassisk nominerte – Henning Kraggerud, Lars Anders Tomter, Leif Ove Andsnes, Truls Mørk og Vilde Frang – ligger de mer enn en halv million over gjennomsnittsinntekten til den nest mest lukrative kategorien, tekstfortfatter.

Blant de lønnsjekkede tekstforfatternominasjonene var Jonas Alaska, Lars Vaular, Maria Mena, Martin Hagfors og Odd Nordstoga.

Nederst på listen er nominerte metal-musikere, som må greie seg med en gjennomsnittsinntekt på 175 000 kroner. Her er Insense, Shining, Taake, Vreid og Årabrot de nominerte.

