NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 850 studenter og 206 årsverk.

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Universitetslektor i musikkteknologi

NMH utdanner musikere, produsenter, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Musikkteknologi ved NMH blir en viktig del for all samhandling og formidling for alle våre studenter. NMH søker en fagperson med høy musikkteknologisk kompetanse.

Musikkteknologiområdet på NMH spiller en aktiv rolle i å utvikle morgendagens musikkarbeidere i stor bredde. Vi har tradisjonelle studiofasiliteter og andre studioer med mer eksperimentell utforming. Våre musikkteknologer og studenter som bruker musikkteknologi jobber innen en rekke sjangre, og med ulik tilnærming. En viktig rolle i denne stillingen er å knytte musikkteknologimiljøet sammen og velge gode løsninger som passer et stort spenn av faglige ønsker og behov.

Stillingens omfang og fagområde

Stillingens fagområde er musikkteknologi med hovedvekt på faglig ansvar for bruk, utvikling og vedlikehold av musikkteknologisk infrastruktur, herunder høgskolens fem lydstudioer.

Stillingen er fast og har et omfang på 50 prosent av hel stilling. Stillingen er ledig fra 1. august 2026.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter bruk, utvikling og vedlikehold av musikkteknologisk infrastruktur, herunder høgskolens fem lydstudioer. Infrastrukturen skal gi studenter og ansatte mulighet til å anvende moderne og relevante arbeidsmåter innen musikkskaping, undervisning og forskning. Vedkommende har ansvar for veiledning og brukerstøtte for studenter og ansatte i samarbeid med kolleger.

Stillingen kan også bli tillagt undervisningsoppgaver som f.eks. i emnet Location Recording, eller andre musikkteknologiemner.

NMH forutsetter at den som ansettes, deltar i fagadministrative oppgaver og går aktivt inn i faglig samarbeid med øvrige lærere innen fagmiljøet, og generelt bidrar til å styrke det faglige miljøet ved høgskolen. NMH bruker digitale plattformer til undervisning (Canvas) og faglig samarbeid (Teams), og vi forventer at den som ansettes, tar disse aktivt i bruk.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere utdanning på masternivå innen musikkteknologi eller tilsvarende realkompetanse, og:

Bred kompetanse innen bruk, utvikling og vedlikehold av musikkteknologisk infrastruktur, herunder studiofasiliteter.

God kunnskap i bruk av ulike DAWs og mikrofonteknikker

Lyd over nettverk som f.eks. Dante, AVB, Ravenna/AES67

Relevant erfaring fra undervisning og veiledning

Det legges vekt på gode samarbeidsevner, evne til å ta initiativ og til å lede og gjennomføre planlagte utviklingsprosjekter, samt god erfaring med tverrfaglig samarbeid

Det er en fordel om søkere i tillegg kan dokumentere kompetanse og erfaring innen et eller flere av disse områdene:

Kunstnerisk bruk av musikkteknologi i ulike sjangre

Lydprogrammering med Max, PD, Supercollider e.l.

Flerkanals lyd f.eks. Dolby Atmos, Ambisonic e.l.

Romakustikk

Det er en fordel om søkeren har utdanningsfaglig/pedagogisk kompetanse og erfaring, fortrinnsvis med undervisning innen de nevnte fagområdene. Vi ber om at det redegjøres spesielt for denne kompetansen.

For ansettelse som universitetslektor kreves det norskferdigheter på minimum nivå B2. Kompetanse i svensk eller dansk er likestilt med norsk. Det kreves i tillegg god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utførelse av de oppgavene som er lagt til stillingen, blant annet faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, evne til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søknad og dokumentasjon skal leveres digitalt. Eventuell dokumentasjon som ønskes levert i fysisk format må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Vi forventer at den som ansettes, kan være til stede ved NMH på ukentlig basis.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Mangfold er en styrke, og Norges musikkhøgskole ønsker en arbeidsstokk som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1009 Universitetslektor med en startlønn tilsvarende mellom kr. 650 000 og 720 000 i 100 prosent stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent som lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagseksjonsleder Victoria Cecilie Jakhelln, tlf. 97 54 39 69, e-post victoria.c.jakhelln@nmh.no eller spesialrådgiver Karl Gunnar Ekblad, tlf. 23 36 72 27, e-post karl.g.ekblad@nmh.no.

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 15. mars 2026 (CET).

